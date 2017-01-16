16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Buz tutan Beyşehir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:35
Buz tutan Beyşehir Gölü'nde tehlikeli yürüyüş

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün buz tutan yüzeyini görmeye gelenler, tehlikeye aldırmadan, yürüyüş yaptıkları buz üzerinde kayıp, fotoğraf çektirdi.

Kıyılarının buz tutması nedeniyle avcılık faaliyetlerinin durduğu göl, ziyaretçi akınına uğruyor. Gezinti yatları da göldeki turlarına ara verdi. Göl kıyılarının buz tutması gölde yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Beslenme zorluğu yaşamaya başlayan kuşlar ve ördekler göl kıyılarına akın eden vatandaşlar tarafından besleniyor.

Göle gelenler, can güvenliği açısından gölün buz tutan yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Tüm uyarılara rağmen bazıları, yürüyüş yaptıkları buz üzerinde kayıyor, fotoğraf çektiriyor.

Polis ve Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tüm uyarılara rağmen buz üzerinde yürümeyi sürdürenleri kıyıya çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da bereketli bir kış mevsimi yaşanıyor
YEREL

KONYA'DA BEREKETLİ BİR KIŞ MEVSİMİ YAŞANIYOR
KKTC'li Bakandan Başkan Toru'ya ziyaret
YEREL

KKTC'Lİ BAKANDAN BAŞKAN TORU'YA ZİYARET
Akşehir'de aile eğitim seminerleri devam ediyor
YEREL

AKŞEHİR'DE AİLE EĞİTİM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR
Medicana'da 'Kalp Gözü Açık Olanlar' Sergisi
YEREL

MEDİCANA'DA 'KALP GÖZÜ AÇIK OLANLAR' SERGİSİ
Medova Hastanesi, Selçuklu muhtarlarını ağırladı
YEREL

MEDOVA HASTANESİ, SELÇUKLU MUHTARLARINI AĞIRLADI
Mühürlenen iş yerinde kumar oynatmaya devam etmişler
YEREL

MÜHÜRLENEN İŞ YERİNDE KUMAR OYNATMAYA DEVAM ETMİŞLER

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:
YEREL

MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK: