İş gücü istatistikleri (2)

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ANKARA (AA) - Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, 2016 yılının ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı değişmeyerek yüzde 46,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi arttı ve 27 milyon 267 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmedi ve yüzde 46,2 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarım, yüzde 19,4'ü sanayi, yüzde 7,6'si inşaat, yüzde 53,6'sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ekimde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,9 puan, sanayi sektörünün payı 0,6 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,6 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

- İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, ekimde 2015'in aynı dönemine göre 911 bin kişi artarak 30 milyon 914 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 52,4 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,2 artarak yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla yüzde 33,1 olarak gerçekleşti.

Ekimde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 33,9 oldu.

- Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, ekimde bir önceki döneme göre 23 bin kişi azalışla 27 milyon 312 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46,3 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 117 bin kişi artarak 3 milyon 611 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 11,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,4 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 69 bin, inşaat sektöründe 42 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 22 bin, hizmet sektöründe 66 bin kişi arttı.

- Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 494 bin

İstihdam edilen 27 milyon 267 bin kişinin 18 milyon 494 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 67,8'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 519 binini (yüzde 16,6) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 42 binini (yüzde 11,2) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 212 binini (yüzde 4,4) işverenler oluşturdu.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:



Toplam Erkek Kadın 15 ve daha yukarı yaştakiler Nüfus (bin kişi) 58.990 29.164 29.826 İşgücü (bin kişi) 30.914 21.039 9.875 İstihdam (bin kişi) 27.267 18.972 8.296 Tarım (bin kişi) 5.305 2.908 2.398 Tarım dışı (bin kişi) 21.962 16.064 5.898 İşsiz (bin kişi) 3.647 2.068 1.579 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 28.076 8.125 19.952 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52.4 72.1 33.1 İstihdam oranı (yüzde) 46.2 65.1 27.8 İşsizlik oranı (yüzde) 11.8 9.8 16 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14.1 11.2 21 15-64 yaş grubu İş gücüne katılma oranı (yüzde) 57.4 77.8 37 İstihdam (yüzde) 50.5 70 31 İşsizlik oranı (yüzde) 12 10 16.3 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 14.1 11.2 21.1 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 21,2 17.9 27.1 Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 24.3 14.6 34.2

(Bitti)