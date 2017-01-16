16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Maliye Bakanı Ağbal, 2016 bütçe rakamlarını açıkladı: (1)

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:42

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016 yılında bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Aralıkta bütçe gelirlerinin 45,8 milyar lira, bütçe giderlerinin 73 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerinin 71,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 39,6 milyar lira olduğunu kaydeden Ağbal, bu kapsamda aralık ayında bütçe açığının 27 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakan Ağbal, 2016 yılının tamamına ilişkin rakamlara bakıldığında da bütçe gelirlerinin 554,4 milyar lira, bütçe giderlerinin 583,7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Söz konusu dönemde, faiz hariç giderlerin 533,4 milyar lira, faiz giderlerinin 50,2 milyar lira, vergi gelirlerinin 458,7 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, bütçe açığının ise 29,3 milyar lira olduğunu aktardı.

Bakan Ağbal, "Bu gerçekleşmelere göre bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13,2 milyar lira, bütçe gelirleri ise hedefe göre 13,6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde birçok olumsuz gelişme oldu ama uyguladığımız bütçe politikası neticesinde başlangıçta söylediğimiz bütçe açığı hedefine ulaşmış oldu, hatta bunun bir miktar altında kaldık. Yıl içerisinde 'Türkiye'de bütçe açığı şu noktalara gidecek' yönündeki bütün spekülasyonları tamamen ortadan kaldıracak, çok net şekilde bütçedeki disiplin duruşumuzu ortaya koyan bir sonucu da elde etmiş olduk." diye konuştu.

Bu çerçevede 2016 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini bildiren Ağbal, "Böylece, son 6 yıldır bütçe açığımızın milli gelire oranını sürekli bir şekilde yüzde 1'ler seviyesinde tutmayı başardık. Merkezi yönetim bütçesindeki iyileşme genel devlet açığını da aşağıya çekecektir. Bu sonuçlar, ülke olarak yaşadığımız zorlayıcı tüm iç ve dış koşullara rağmen mali disiplinden taviz vermediğimizi ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası, Bosna Hersek deplasmanında
YEREL

ZİRAAT BANKASI, BOSNA HERSEK DEPLASMANINDA
Yüzmede Viktoria ile 2020 Tokyo hedefi
YEREL

YÜZMEDE VİKTORİA İLE 2020 TOKYO HEDEFİ

Yenimahalle'de eğitim seminerleri tam gaz
YEREL

YENİMAHALLE'DE EĞİTİM SEMİNERLERİ TAM GAZ
Nazım'ın 115'inci yaşı Moritz'in güçlü yorumuyla kutlandı
YEREL

NAZIM'IN 115'İNCİ YAŞI MORİTZ'İN GÜÇLÜ YORUMUYLA KUTLANDI
Mamak'ta 9 bin öğrenciye çevre bilinci
YEREL

MAMAK'TA 9 BİN ÖĞRENCİYE ÇEVRE BİLİNCİ
Yenimahalle'nin buz kraliçesi Türkiye birincisi oldu
YEREL

YENİMAHALLE'NİN BUZ KRALİÇESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Maduro'nun senelik ulusa sesleniş konuşmasına muhalefetten tepki
YEREL

MADURO'NUN SENELİK ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINA MUHALEFETTEN TEPKİ
Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor
YEREL

SOĞUK HAVA YÜZ FELCİ RİSKİNİ ARTIRIYOR
İş gücü istatistikleri (2)
YEREL

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ (2)
Haftanın tarihine bakış
YEREL

HAFTANIN TARİHİNE BAKIŞ

Maliye Bakanı Naci Ağbal: &quot;Geçen yıl bütçe giderleri 583,7 milyar lira, bütçe gelirleri 554,4 milyar lira, bütçe açığı ise 29,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Sene başında 29,7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı, 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir.&quot;
YEREL

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL: "GEÇEN YIL BÜTÇE GİDERLERİ 583,7 MİLYAR LİRA, BÜTÇE GELİRLERİ 554,4 MİLYAR LİRA, BÜTÇE AÇIĞI İSE 29,3 MİLYAR LİRA OLARAK GERÇEKLEŞTİ. SENE BAŞINDA 29,7 MİLYAR LİRA OLARAK ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ BÜTÇE AÇIĞI, 2016 YILI BAŞLANGIÇ HEDEFİMİZİN 430 MİLYON LİRA ALTINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR."
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde görünüm
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ'NDE GÖRÜNÜM

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Özcan Halep Evi'ni ziyaret etti
YEREL

AK PARTİ ANKARA İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZCAN HALEP EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Ankara'da yangın
YEREL

ANKARA'DA YANGIN
Halep'ten erken veda
YEREL

HALEP'TEN ERKEN VEDA
Kansere karşı anlamlı dayanışma
YEREL

KANSERE KARŞI ANLAMLI DAYANIŞMA
Tarım ÜFE aralıkta arttı
YEREL

TARIM ÜFE ARALIKTA ARTTI
İş gücü istatistikleri (1)
YEREL

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ (1)
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
BTK'dan Çek-Gönder Video Yarışması
YEREL

BTK'DAN ÇEK-GÖNDER VİDEO YARIŞMASI

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu.
YEREL

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANI, 2016 YILI EKİM AYINDA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 1,3 PUAN ARTARAK YÜZDE 11,8 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ. SÖZ KONUSU DÖNEMDE İŞSİZ SAYISI, 500 BİN KİŞİ ARTARAK 3 MİLYON 647 BİN KİŞİ OLDU.
Voleybol: Avrupa kupaları
YEREL

VOLEYBOL: AVRUPA KUPALARI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ncı gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 180 hedef vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi.
YEREL

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNCE, SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE YÖNELİK DEVAM EDEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NIN 146'NCI GÜNÜNDE, TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A AİT 180 HEDEF VURULDU, 18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.
GÜNDEM / 16 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 16 OCAK 2017