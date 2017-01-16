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Maduro'nun senelik ulusa sesleniş konuşmasına muhalefetten tepki

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:46

ANKARA (AA) - Venezuela'da muhalefet, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Yüksek Mahkeme yargıçları önünde yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasıyla anayasayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

BBC'nin haberine göre, Venezuela Yüksek Mahkemesinin, parlamentonun Maduro'nun görevi bıraktığını ilan eden sembolik kararının geçersiz olduğunu duyurmasının ardından devlet başkanının, yargıçlar önünde ulusa sesleniş konuşması yapmasına izin verildi.

Maduro, devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasında, "Her gün anayasal görevlerimi eksiksiz yerine getiriyorum." dedi.

Gelecek yıl da parlamentoya hitap edebilmeyi umduğunu belirten Maduro, "diyaloğa ve uyumlu, dengeli anayasal çözümlere" sadık kaldığını dile getirdi.

Maduro, 100 bolivarlık banknotları tedavülden kaldırma işleminin 20 Şubat'a ertelendiğini ifade ederek yeni banknotların pazartesi gününden sonra dolaşıma gireceğini kaydetti.

Venezuela'nın ekonomik modelinin petrol ihracatına dayalı olduğunu söyleyen Devlet Başkanı Maduro, küresel fiyatlardaki keskin düşüş nedeniyle bu modelin "yaşayamaz hale geldiğini" itiraf etti.

Muhalefet lideri Henrique Capriles, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Maduro'nun Yüksek Mahkemede yaptığı konuşmayla anayasayı çiğnediğini belirterek bunu, ülke tarihinde pahalıya mal olan bir hata olarak nitelendirdi.

Venezuela'da muhaliflerin çoğunlukta olduğu parlamento, 10 Ocak'ta devlet başkanının görevden alınması ve erken seçim amacıyla referanduma gidilmesi için gereken sürenin dolmasının ardından Maduro'nun görevini bıraktığını ilan ederek sembolik yargı sürecini başlatan bir karar almış, ancak Yüksek Mahkeme, parlamentonun aldığı kararın geçersiz olduğunu açıklamıştı.

Anayasaya göre, görevdeki 2. yılı 11 Ocak'ta dolan Maduro'nun, görevi bırakması halinde yeniden seçime gidilmeksizin, yerine yine kendisinin atadığı Devlet Başkanı Yardımcısı Tareck El Aissami geçeceği belirtilmişti.

Parlamento geçen yıl Devlet Başkanı Maduro'nun sembolik olarak yargılanmasını, ülkedeki siyasi kriz ortamını yumuşatmak amacıyla ertelemişti.

Venezuela'da hükümet ve muhalefet, yönetim, seçim takvimi, ekonomik kriz ve kriz mağdurlarının tazminatlarının ödenmesi konularını görüşmek üzere bir araya gelmiş, taraflar, geçen kasım ayında tekrar diyalog süreci başlatmıştı. Başkent Caracas'taki bir müzede Devlet Başkanı Maduro tarafından başlatılan görüşmelere, Vatikan'dan arabulucuların yanı sıra İspanya, Panama ve Dominik Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanları katılmıştı.

Venezuela'da muhalefet partileri, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizden sorumlu tuttukları devlet başkanının bir an önce görevden ayrılması ve erken seçime gidilmesi için referandum süreci başlatmıştı. Sürecin ilk aşamasında toplanan 1,8 milyon imzadan 407 bini geçerli sayılmış, muhalefet sürecin ikinci aşaması için gerekli 3,9 milyon imzayı toplamaya başlamıştı. Ancak Seçim Konseyi, referandum sürecinin birinci aşamasında toplanan imzalarda 4 eyalette hile yapıldığı iddiaları üzerine süreci, 21 Ekim'de durdurmuştu. Muhalefet, kararın anayasaya aykırı olduğunu belirterek halktan karara karşı sokaklara dökülmelerini istemişti.

Maduro'nun görevden alınması için referandumun 10 Ocak'tan önce yapılması gerekirken, ilk aşamanın iptal edilmesinin ardından referandum bugüne kadar yapılamamıştı.

Görev süresi 2019'da dolacak Maduro, yardımcılığını yaptığı sosyalist lider Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Nisan 2013'te yapılan seçimle iktidara gelmişti.


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