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Yüzmede Viktoria ile 2020 Tokyo hedefi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:57

ANKARA (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu, "Viktoria gibi bir sporcu, neden başarıya ulaşamadı? 6 ayda ne oldu? Harcamadığımız para kalmadı." dedi.

Karakuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir önceki federasyon yönetiminin elinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Anadolu'daki kentlerde bir ivme yakalayabilmek için yabancı antrenörlerin getirildiğini anımsatan Karakuzu, "Olimpiyatta madalya umuduyla Viktoria Zeynep Güneş'i milli yaptılar. Eski yönetimin bu kadar iyi niyetli çalışmasının yanında eksik olan şey sistem ve koordinasyondu." diye konuştu.

Kaynakların verimli, etkin ve amaca yönelik kullanılmadığını dile getiren Karakuzu, daha sistemli, organize, kurumsal bir yapıyla yüzmede başarının geleceğini, yönetim olarak bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'de elit sporcu sayısının yeterli olmadığını ifade eden Karakuzu, şunları söyledi:

"Bizim sorunumuz Türkiye'de az yüzülmesi. Biz 350 sporcuyla 13 bin kilometre yüzüyoruz. Oysa 3 bin sporcuyla 300 bin kilometre yüzmemiz lazım. Benim 19 yaş üzerinde toplam 40 sporcum var, bunların sadece 12'si kız. İngiltere'de bu sayı bin 400. Dönüp her şeyi eğitim sistemine bağlayıp, 'TEOG var, üniversite sınavı var, bu yüzden olmuyor' demek kolay. Artık bu mazereti kimse yemiyor. Eğer yüzmeyi bir hobi olmaktan öteye taşıyamazsanız, bir meslek haline getiremezseniz, başarı gelmez."


- "Yüzme, hafta sonu kurslarından ileri gidemiyor"


Federasyonun yüzmenin bir meslek olduğunu anlatması gerektiğini belirten Karakuzu, "Yüzme bir iştir. Sporcu bundan para kazanabileceğini, istikbalini buradan kurabileceğini anlarsa o zaman sınavlar bizim için engel olmaz. Biz bunu yapamadık. Öte yandan büyük kulüplerde iyi paralar alan ve aynı zamanda üniversitede okuyan sporcularımız var. Burs imkanları yüksek." ifadelerini kullandı.

Anadolu'da 5 TOHM açıldığını, bunlara 5 yabancı antrenör gönderildiğini vurgulayan Karakuzu, şöyle konuştu:

"İyi de Türkiye Şampiyonası'na bir bakıyorsun 350 sporcunun 301'i İstanbul'dan. Bunun anlamı şu; Anadolu'da yüzme bitmiş. Bakanlık 70 tane yeni havuz açtı. Artık tesis sorunu da yok. Peki sorun nerede? Yüzme, hafta sonu kurslarından ileri gidemiyor. Aile, 'çocuğum yüzmeye gitsin, hafta sonu sosyalleşsin, spor yapsın' diye kurslara yöneliyor. Peki sonra, nerede bu sporcular? Bunları sistemin içinde yükseklere taşıyacak bir mekanizma yok. Biz bunu kurmak istiyoruz."

Hiçbir dönemde yüzmeye bu kadar destek verilmediğini dile getiren Karakuzu, "Bizim bir mazeretimiz yok artık. 300 bin kilometre yüzdüğümüz zaman yetenek zaten çıkacaktır. 57 yıllık federasyonda bugüne kadar bir kere bile olimpiyat finali yüzen sporcu denk gelmediyse burada bir sıkıntı var demektir." diye konuştu.


- "Devşirme sporcuya karşı değilim"


Karakuzu, devşirme sporcuya karşı olmadığını vurgulayarak, "Eğer 19 yaş üzerinde sporcu, benim ülkemde kamp yapıp, çalışıp, benim milli takım ruhumun parçası olacaksa, o sporcuyu bu ülkeye kazandırmak lazım. Tabii seçici olmak şartıyla." ifadelerini kullandı.

Ukrayna asıllı milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş'in büyük beklentilerle Türk vatandaşı yapıldığına değinen federasyon başkanı, "Viktoria olimpiyatlarda dünya gençler rekorunu yüzse altın madalya almıştı. Viktoria gibi bir sporcu, neden başarıya ulaşamadı? 6 ayda ne oldu? Harcamadığımız para kalmadı." dedi.

Viktoria'ya başarılı ya da başarısız derken tek bir yarışa bakılmaması gerektiğini vurgulayan Karakuzu, şöyle devam etti:

"Sonuçta burada dünya gençler rekortmeni bir sporcudan bahsediyoruz. Buradaki sorun Viktoria'nın sisteme, milli takıma dahil olamamasından kaynaklanıyor. Viktoria yarışlara 5 ay kala antrenör değiştirdi. Kimse, 'bir dur bakalım ne oluyor' demedi. Bu çocuk buraya gelirken şartlar, kurallar baştan konmalıydı. Federasyon olarak sadece sporcunun ya da ailesinin beyanıyla antrenör değiştirilmez. Viktoria milli formayı giyiyorsa, Türkiye'nin bir değeriyse, artık bazı konularda biz de söz sahibi olmalıyız. 'Yok bana uymaz' diyorsa, kendi bileceği iş. O zaman yolları ayırırız."

Viktoria'nın teknik kurulla görüştüğünü ve bir çalışma planı oluşturulduğunu belirten Karakuzu, "Viktoria ile 2020 hedefi devam ediyor. Artık gerçekten milli takımın bir parçası. Ayrıcalıklı bir parçası değil, tüm diğer çocuklar gibi o da bir milli takım sporcusu." değerlendirmesinde bulundu.


- "Aktif biçimde kulüp desteği getireceğiz"


Sistemin yürümesinin bir başarı olacağını anlatan Karakuzu, "Başarı tek sporcu üzerine kurulmamalı. Burada madalyadan daha önemli bir şey var o da kurumsal, profesyonel bir yapı olmak. Bu federasyonu satın almasından antrenörüne, eğitim kurulundan sporcusuna kurumsallaştırabilirsek, başarı o zaman gelecek. Öbür türlü şansına, ya çıkar ya çıkmaz." dedi.

Karakuzu, Anadolu'da 10-11 yaş grubunda her ay yarış düzenleneceğini belirtti. Yarışların daha kolay takip edilmesi için sistem oluşturulduğunu vurgulayan Karakuzu, şunları kaydetti:

"Adana'da o yarışa katılan çocuğun derecesini biliyoruz artık. Bu çocuğun derecesi 3. yarışta da aynı kaldıysa, program devreye giriyor ve antrenörü uyarıyor. 3 ayda bir mutlaka bölgesel, yılda 4 defa da bölge birincilerinin katıldığı yarışlar düzenleyeceğiz. Artık 19 yaşın altında ligi bıraktık, tamamen bireysel yeteneğe dönüş yaptık. Kamp meselesi çok önemli, yılda en az 25 kamp lazım. Bilimi işin içine sokmalıyız."

Yılın en önemli organizasyonunun, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 14-30 Temmuz tarihlerindeki Dünya Şampiyonası olduğunu vurgulayan Karakuzu, "Madalya sadece bir sonuçtur, önemli olan sistemi kurmak ama ben Budapeşte'de güzel şeyler olacağına inanıyorum." dedi.

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