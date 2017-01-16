Darbeci 21 askerin iddianamesi hazırlandı

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ISPARTA (AA) - Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Isparta'yı kontrol altına almaya ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde kurs gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalışan eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Erkan Başkanı Orhan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında hazırlanan 133 sayfalık iddianame, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Isparta Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Sarı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Erkan Başkanı Orhan Yılmaz'ın da bulunduğu 21 şüpheli askerin, "TBMM 'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, " Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından cezalandırılması istendi.



- 700 harbiyeli darbecilere destek için Ankara'ya gönderilecekti



FETÖ'nün örgüt faaliyetleri, hiyerarşik yapılanması, stratejisi, yöntemi, TSK içine sızması ve mali yapısına ilişkin bilgilerin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz'da Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde kurs gören 700 Kara Harp Okulu öğrencisinin otobüslerle taşınacağı Süleyman Demirel Havalimanı'ndan, darbecilere yardımcı olmak için Ankara'ya gönderilmesinin amaçlandığı, bu kapsamda da Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığından söz konusu öğrencileri almak için 10 otobüsün çıktığı bilgisine yer verildi.



İddianamede, darbe gecesi Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Kurmay Başkanı tutuklu Devran Çetinkaya'nın, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında nöbetçi amir olan Albay Nuran Baran'ı arayarak 'Binek araçları hazırlayın, Eğirdir'e göndereceksiniz." dediği, Baran'ın, "Tamam komutanım" diyerek komutanlık erkan başkanı şüpheli Orhan Yılmaz'a durumu bildirdiği ifade edildi.



Yılmaz'ın, Çetinkaya ile görüştükten sonra Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz'a durumu bildirdiği aktarılan iddianamede, Kurutmaz'ın da araçların hazırlanmasını emrettiği bildirildi.



İddianamede, darbe gecesi saat 23.00'de Genelkurmay Harekat Merkezi'nden gelen "sıkı yönetim direktifi" konulu harekat yıldırım mesajının 23.08'de şüpheli Baran'a teslim edildiği, mesajda Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya'nın Isparta Burdur Sıkıyönetim Komutanı, Tuğgeneral Kurutmaz'ın ise komutan yardımcısı olarak yer aldığı belirtildi.



- "Komutanım, bu paralel yapının işi"



Aynı mesajın geldiği tanık Isparta İl Jandarma Komutanı İsmail Cömert'in, Kurutmaz'ı arayarak, "Fethullahçıların" darbe yaptığını, karargaha gidilemediği, sıkı yönetim ilan edildiği ve kendisinin il jandarmaya gittiğini söylediği kaydedilen iddianamede, Kurutmaz'ın Cömert'e cevap vermediği, daha sonra Cömert'in tekrar aradığı Kurutmaz'a, "Komutanım, bu paralel yapının işi, mesajda yazan hiçbir talimatı yapmayacağım, bana bunu kimse yaptıramaz, uygulayacaksanız gerekirse sizinle çatışırım." ve Cömert'in yaptığı başka bir telefon görüşmesinde de "Jandarmada benden habersiz hareket edeni vururum." dediği ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını şüphelilerin de izlendiği belirtilen iddianamede, şüpheli Kurutmaz'ın komutanlığa gelir gelmez sıkıyönetim direktifini uygulamaya koyduğu, "Valilik ve belediyenin kontrol altına alınması" talimatı gereği, söz konusu kurumlara 100 metre yakınlıkta bulunan askeri gazino ve lojmanlara tabancalı personel gönderilmesi emrini verdiği, yine sıkıyönetim mesajında yer alan "Ankara ve İstanbul'un takviye edilmesi" talimatı kapsamında da tam silahlı, çelik yelekli ve tam teçhizatlı birliklerin hazırlanmasını emrettiği bilgisine yer verildi.



İddianamede, Kurutmaz'ın emriyle Eğirdir'deki harbiyeli öğrenciyi alarak Süleyman Demirel Havalimanı'ndan Ankara'ya havayoluyla sevk edilmek üzere 10 minibüsün yola çıktığı, ancak konvoyun emniyet ekipleri tarafından durdurularak geçişlerine izin verilmediği, ilerlemek istenirse ateş edileceği, o noktaya halkın da gelmesiyle konvoyun geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.



- EDOK Komutanı İyidil'den Valiye "izin" isteği



İddianamede Akkaya'nın Cömert'ten havaalanı yolunun açılmasını istediği, Cömert'in bu isteğe "kesinlikle kışla dışına çıkmayacağız ve talimatlarını uygulamayacağız" şeklinde cevap verdiği anlatıldı.



Ayrıca Eğridir'den çıkan 127 harbiyeliyi taşıyan 5 sivil ve bir askeri minibüsün polis ekipleri ve halkın durdurmasıyla engellendiği, harbiye öğrencilerini almak için Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen 3 kasa tipi uçak ve bu uçaklara refakat edecek bir F-16'nın havaalanının iş makineleri ile kapatılması ve Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın "yaklaşanı vururuz" uyarısının ardından birkaç kez sorti yaptıktan sora ayrıldıkları da kaydedildi.



İddianamede, Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı tutuklu sanık Metin İyidil'in Tümgeneral Akkaya ve Tuğgeneral Kurutmaz ile birkaç görüşme yaptığı, İyidil'in askeri öğrencilerin naklinin başarısız olması üzerine 16 Temmuz sabahı 07.09'da Isparta Valisi Günaydın'ı arayarak, harbiyelilerin Ankara'ya gönderilmesine izin verilmesini istediği, ancak Vali'nin bunu reddettiği anlatıldı. İddianamede İyidil'in söz konusu isteğinin sabah saatlerinde bile darbecilerde, darbenin gerçekleştirilmesi yönünde çalışma ve ümitlerinin olduğunu gösterdiği kaydedildi.



- Valinin telefonlarına bakmadılar



Darbe gecesi Kurutmaz ve Akkaya'nın kendilerini arayan Vali Şehmus Günaydın'ın telefonuna bakmadıkları, söz konusu şüphelilerin sabaha kadar gerçekleştirdikleri faaliyet ve Ankara'daki darbecilerle yaptıkları görüşmelerin darbeye net olarak destek verdiklerini gösterdiği belirtilen iddianamede, şöyle denildi:

"Sabah 08.43'de gelen 'harekat yıldırım' mesajında gece gelen sıkıyönetim direktifinin geçersiz olduğunun bildirildiği, bu aşamadan sonra darbe girişiminin başarısızlığa uğrayacağını anlayan şüphelilerin, suçtan kurtulmak için ağız birliği yaparak Ankara'ya darbe karşıtı birliklere destek için hazırlık yapıldığı, Valiliğin toplumsal olayları bastırmak için kuvvet talep etmesi ihtimaline binaen hazırlık yapıldığı süsü vermeye çalıştıkları, birlik komutanlarından bazılarının Ankara'ya gidileceği emrini vermelerinden kısa bir süre sonra emri yanlış anladıklarını, valiliğin emrine girileceğini belirttikleri, Ankara ile Isparta'yı karıştırdıkları görülmüştür."



- "Darbe, önceden biliniyordu"



İddianamede, Mustafa Kurutmaz'ın Eğirdir'deki tümen komutanı Akkaya ile cuma günü gerçekleşen darbe girişimi öncesinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri görüştüğü, bu görüşmenin Isparta'da herhangi bir denetleme faaliyetinin olmamasından dolayı normal olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumun Kurutmaz'ın Akkaya ile darbe hazırlığı yaptığı şeklinde değerlendirildiği anlatıldı.



Ayrıca Kurutmaz'ın 15 Temmuz günü öğlen saatlerinde darbeyi öğrenen Eğirdir'deki tümenin Kurmay Başkanı Çetinkaya ile görüştüğü ve aynı gün darbenin yapılacağı saati ve talimatları öğrenen şüpheli Ahmet Yıldırım ile saat 16.00 ve 18.30 arasında odasında baş başa görüştüğü, bu nedenle darbeden önceden haber ve bilgisinin olduğunun anlaşıldığı da kaydedildi.