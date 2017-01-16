Sınır ötesine insani yardım

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından yardım malzemeleri yüklü tırlar, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, insani yardım malzemelerinin yüklendiği 2 tır Gaziantep'ten Suriye'ye yola çıkarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen dernek başkanı Mustafa Bulut, Suriye'deki mazlum, mağdur ve muhtaç insanların daima yanında olacaklarını belirterek bölgede kardeşliğin, paylaşmanın ve adaletin hakim olması için din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın tüm mağdur ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardım ve desteği ulaştırmak üzere yardım tırlarını Suriye'ye gönderdiklerini kaydetti.

"Bir mümin diğer mümin için, parçaları birbirini destekleyen bir bina gibidir" ifadelerini kullanan Bulut, muhtaç insanları zor günlerinde yalnız bırakmamanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

Dernek olarak toplanan bağışları bölge insanının temel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladıklarını belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Yardım tırlarında 350 koli konserve, 3 bin 150 bot, bin 625 kilogram un, 130 halı, bin 256 battaniye, 24 bin giyim malzemesi gibi birçok insani yardım malzemesi bulunmaktadır. Desteklerle bölgeye ulaştıracağımız yardımlar kanayan yaraya inşallah merhem olacaktır. Eğitime de verdiğimiz önemi sürekli vurguluyoruz. Bu vesileyle de bölgedeki eğitimle ilgili eksikliği gidermek ve çocuklarda manevi değerleri diri tutmak için bin öğrenciye kırtasiye malzemesi götürüyoruz. Her öğrenciye, eğitimini devam ettirebilmesi için gerekli olan kırtasiye malzemelerinin içinde bulunduğu birer çanta dağıtacağız. Bölgede, özellikle Halep'ten tahliye edilenler olmak üzere hala çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşıyor. Bu insanlara yardım elimizi her daim uzatmalıyız."



