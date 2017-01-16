Yargıtay'dan kan bağışı kampanyasına destek

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ANKARA (AA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel, Kızılay tarafından düzenlenen bağış kampanyası kapsamında kan verdi.

Yargıtay personeli, Yargıtay ana binası içinde Kızılay tarafından kurulan ünitede kan bağışında bulundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Halil Adıgüzel, ilk kan veren isimler oldu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca, burada yaptığı açıklamada, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına desteğin Yargıtay Başkanlığı tarafından artık geleneksel hale getirildiğini belirterek, Yargıtay Başkanı, üyeler, hakimler, savcılar ve tüm personelin kampanyaya destek olacağını vurguladı.

Türk Kızılayı'nın, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki mağdur ve mazlumlara yaptığı yardımların ve iyiliklerin yanında, kan bağışı ile de ihtiyaç sahiplerine büyük bir katkı sağladığını anlatan Akarca, "Bu anlamda bu kampanyaya destek veriyoruz. Biz de kan vereceğiz. Bütün çalışanlarımızı, halkımızı kan vermeye çağırıyorum." dedi.