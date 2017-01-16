"Vizyon sahibi olan herkes 'moral' vermeli"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Sanatçı Murat Kekilli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında devam eden terör olaylarına değinerek, "Vizyon sahibi olan herkesin moral motivasyonunu en üst derecelerde tutması ve çevresini güdülemesi gerekmektedir. Bu yüzden vatan-millet aşkı, duyarlılığı öncelikli olmalı ve şu kem günler geçene kadar birbirimize dayanmalı, destek olmalıyız." dedi.

Kekilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günlerin vatan ve millet aşkıyla aşılabileceğini belirterek, insanların sanattan beklenti içine girdiği bu günlerde, sanatçı olarak, Anadolu'nun sahip olduğu güzellikleri sanatına yansıtmaya devam edeceğini söyledi.

- Murat Kekilli film sektörüne girecek

Yeni bir albüm çalışması olduğunu belirten Kekilli, "Yeni çalışmalarımız ve film sektörüne atılmak gibi bir niyetimiz var. Lakin terör belası yakamızdan düşerse projelerimizi daha bir istekle hayata geçiririz diye düşünüyorum. Yıllarca 'Anadolu Rock' diye bir duruşun, bir sorumluluğun ve öğretinin olduğunu anlatıp durduk. Ülkenin zor zamanlarında bazen saz, kemençe, kaval hatta bir gitar ile haksızlıklara ve zorbalıklara karşı koymanın erdemini yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kekilli, sanatçılardan sosyal sorumluluklar çerçevesinde fedakarlıklar beklendiğinin bilinci içinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önceliklerimizin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve ortak değerlerinizin önem kazandığı bir dönemde müziklerimizin de sosyalleşmesi kaçınılmaz oldu. Vizyon sahibi olan herkesin moral motivasyonunu en üst derecelerde tutması ve çevresini güdülemesi gerekmektedir. Bu yüzden vatan-millet aşkı, duyarlılığı öncelikli olmalı ve şu kem günler geçene kadar birbirimize dayanmalı, destek olmalıyız diye düşünüyorum."

- "Batının kötü komşuluğu, Türkiye'yi artık ev sahibi yapmıştır"

Kekilli, yaşanan terör olaylarının uzun zamandır Türkiye'nin başını ağrıttığını ifade ederek, "Ülkemizin uzun zamandır bu gibi konularla meşgul edilmesinin altında yatan asıl nedenlerin ne olduğunu sağır sultan bile biliyordur. Terör olaylarındaki artış aslında küresel ölçekli güçlerin ve onları yönlendirenlerin yeryüzünde elleri ile yonttukları küçük, burjuvazi Tanrılarının artık sonlarının geldiğinin muştusudur. Zalimlerin dostu yoktur ve kaybetmek artık onların kaderleridir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de son 15 yılda yaşanan gelişmelerin küresel güç oluşturan ülkeleri fazlasıyla rahatsız ettiğine dikkati çeken Kekilli, "Batı'nın siyasi primatları kendi gelişimleri dışındaki bütün gelişimlerden rahatsızdır. Ne zaman Türkiye'de büyük projelerden biri hayata geçirilecek olsa ortalığı cehenneme çevirdiler. Türkiye'de araba, köprü, havaalanı, yol yapılmasın, teknoloji gelişmesin de ne olursa olsun mantığındalar. Batının kötü komşuluğu, Türkiye'yi artık ev sahibi yapmıştır." dedi.

- "Asker ve polislerimizin sayesinde bu kadar rahat yaşıyoruz"

Türkiye'nin Batılı düşmanları tarafından saldırıya maruz kaldığını söyleyen Kekilli, "Şu anda bir savaşın içerisindeyiz, askerlerimizin ve polislerimizin fedakarlıkları sayesinde bu kadar rahat bir şekilde hayatımıza devam etmekteyiz. Allah, onlara güç ve kuvvet versin." ifadesine yer verdi.

Kekilli, her gün gelen şehit haberleriyle Türk milletinin yüreğinin yandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bizler zaten yeryüzünün bütün ikiyüzlü, gizli, hain, küresel terör örgütleri ve askerleri ile savaşıyoruz. Dünyada yaşanan bu savaşın adı bence 2023 savaşlarıdır. Güzel ülkemi bölmek, parçalamak için yapılan ve neredeyse bütün küresel güçlere karşı tek başına verilen bir savaştır bu yaşadıklarımız. Allah'tan başka kimseden korkumuzun olmadığı da bir gerçektir. Bu saatten sonra da bizi kimsenin tutamayacağına inanıyorum. Allah nurunu tamamlayacaktır, zalimler istemese bile."