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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:08
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.

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