Bilecik'te şüpheli ölüm

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BİLECİK (AA) - Bilecik'te ağrıyan dişi için gittiği bir diş hekiminin muayenehanesinde ağrı kesici iğne yapılıp, evine gönderilen kişi, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan fabrika işçisi Yaşar Bego (49), dişinin ağrıması üzerine özel bir diş hekiminin muayenesine gitti.

Burada muayene olan ve ağrı kesici iğne vurulan Bego, eve geldiğinde rahatsızlanınca ailesi tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Bego, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Bilecik Devlet Hastanesine götürülen Bego'nun cenazesi, daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.