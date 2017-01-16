16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkent EDAŞ’ın 7 kentteki yenileme çalışmaları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:15

ANKARA (AA) - Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) kasım ve aralıkta kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında faaliyet gösterdiği 7 ilde bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu aylarda Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta aydınlatma armatürleri, trafo, pano ve dağıtım merkezlerinde bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Ankara'da 31 bin 56 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ, 221 panoyla 116 dağıtım merkezini elden geçirdi. Ayrıca, 522 yeni elektrik panosunun yanı sıra 70 yeni trafonun da montajını yaptı.

Kentte ayrıca yeni yatırımlara da hız verildi. Ankara genelinde bin 681 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlanırken, 254 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattı döşendi. Ayrıca, 380 yeni pano yatırımı yapılarak, 90 yeni trafonun da montajı gerçekleştirildi.

- Bartın, Çankırı ve Karabük'teki çalışmalar

Bartın'da bin 790 aydınlanlatma armatürünün ve 6 kilometre uzunluğunda hattın bakımı tamamlanarak, 26 trafoyla 13 dağıtım merkezi elden geçirildi.

21 yeni aydınlatma armatürü yatırımı gerçekleştirilen kentte, 5 kilometrelik yeni kablo döşeme işi tamamlandı. Ayrıca, 7 yeni pano yatırımının yapıldı ve 4 yeni trafo monte edildi.

Çankırı'da 500 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, kentteki 320 panoyu elden geçirdi. 320 trafo ile 640 dağıtım merkezinin de bakımı yapılırken, 441 yeni aydınlatma armatürü montajını tamamlandı. Kente, 20 kilometrelik yeni elektrik hattı döşendi, 48 yeni pano yatırımının yapıldı ve 23 yeni trafonun montajı tamamlandı.

Karabük'te 2 bin 390 aydınlatma armatürünün bakımını yapan şirket, 4,7 kilometrelik alçak gerilim hattını da elden geçirdi. Kentte 299 pano ile 299 trafonun da bakımı yapıldı. 324 yeni aydınlatma armatürü yatırımı gerçekleştirilirken, kent geneline 17 kilometrelik yeni hat döşedi. Kente 94 yeni pano ile 18 yeni trafonun montajı yapıldı.

- Kastamonu'da yeni yatırımlar

Kastamonu’da Başkent EDAŞ, 650 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştirdi ve kentteki 40 panoyu elden geçirdi. Kentte, 45 trafo ile 3 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleşti.

776 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlandığı Kastamonu'da, toplam 34 kilometrelik yeni hat döşedi. Başkent EDAŞ, adı geçen dönemde kentteki 48 pano ile 28 yeni trafonun da montajını tamamladı.

Şirket, Kırıkkale'de ise 8 bin 682 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirirken 2 kilometrelik yüksek gerilim hattı döşedi. 93 pano ile 3 trafonun elden geçirildiği kentte, 37 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.

Kırıkkale'de ayrıca, 254 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan Başkent EDAŞ ekipleri, ilçeye 26 kilometrelik hat döşedi. Kentte 31 yeni pano ile 5 yeni trafonun montajı da tamamlandı.

Zonguldak'ta 6 bin 807 armatürün bakımını yapıldı ve kentte bulunan 207 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattının bakımını tamamlandı. 442 pano ile 105 trafonun elden geçirildiği kentte, 126 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.

Başkent EDAŞ, Kasım-Aralık 2016 döneminde Zonguldak’ta yeni yatırımlara da hız verdi. Kentte, 492 yeni aydınlatma armatürünün montajı yapıldı. Ayrıca, 43 kilometrelik alçak gerilim ve yüksek gerilim hattı döşeme işini tamamlanarak, 67 elektrik panosu ile 45 yeni trafonun montajı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Maliye Bakanı Ağbal, 2016 bütçe sonuçlarını açıkladı: (4)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL, 2016 BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI: (4)
Bakan Duruay Gölbaşılı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

BAKAN DURUAY GÖLBAŞILI MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar
YEREL

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR
Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Milli sporcular kendilerini Survivor'da test edecek
YEREL

MİLLİ SPORCULAR KENDİLERİNİ SURVİVOR'DA TEST EDECEK

TESK'ten Soyfa'ya çalışma ziyareti
YEREL

TESK'TEN SOYFA'YA ÇALIŞMA ZİYARETİ
BYEGM'nin yerel medya yarışması başladı
YEREL

BYEGM'NİN YEREL MEDYA YARIŞMASI BAŞLADI

Kenan Sofuoğlu motosikleti yeniden çalıştıracak
YEREL

KENAN SOFUOĞLU MOTOSİKLETİ YENİDEN ÇALIŞTIRACAK
Büyükelçinin katilinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü
YEREL

BÜYÜKELÇİNİN KATİLİNİN CENAZESİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ
Hindistan'da festival dönüşü izdiham: 6 ölü
YEREL

HİNDİSTAN'DA FESTİVAL DÖNÜŞÜ İZDİHAM: 6 ÖLÜ
Bişkek'te kargo uçağının düşmesi
YEREL

BİŞKEK'TE KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ
&quot;Vizyon sahibi olan herkes 'moral' vermeli&quot;
YEREL

"VİZYON SAHİBİ OLAN HERKES 'MORAL' VERMELİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesinden hasta yakınlarına şefkat eli
YEREL

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN HASTA YAKINLARINA ŞEFKAT ELİ
Maliye Bakanı Ağbal, 2016 bütçe sonuçlarını açıkladı: (3)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL, 2016 BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI: (3)

Türkiye-Afrika Tarım İş Forumu tanıtım toplantısı
YEREL

TÜRKİYE-AFRİKA TARIM İŞ FORUMU TANITIM TOPLANTISI
Bütçe uygulama sonuçları (2)
YEREL

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (2)

Bişkek'te kargo uçağının düşmesi
YEREL

BİŞKEK'TE KARGO UÇAĞININ DÜŞMESİ
Yargıtay'dan kan bağışı kampanyasına destek
YEREL

YARGITAY'DAN KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK

Bütçe uygulama sonuçları (1)
YEREL

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (1)
ADOB &quot;La Boheme&quot; operasını sahneleyecek
YEREL

ADOB "LA BOHEME" OPERASINI SAHNELEYECEK
Obama, Suriye'de &quot;kırmızı çizgi&quot; ifadesinden pişmanlık duymuyor
YEREL

OBAMA, SURİYE'DE "KIRMIZI ÇİZGİ" İFADESİNDEN PİŞMANLIK DUYMUYOR
Maliye Bakanı Ağbal, 2016 bütçe sonuçlarını açıkladı: (2)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL, 2016 BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI: (2)
Westbrook tarihe geçti
YEREL

WESTBROOK TARİHE GEÇTİ
Ziraat Bankası, Bosna Hersek deplasmanında
YEREL

ZİRAAT BANKASI, BOSNA HERSEK DEPLASMANINDA