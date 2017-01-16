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Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:15

TRABZON (AA) - DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de, 2016 yılında toplam 22 taşkın koruma tesisinin tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu bildirdi.

Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin, Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı kapsamında taşkınlar konusunda riskli bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz'de, taşkın koruma tesisi yatırımlarının yanı sıra dere ıslah çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürdüğünü belirtti.

Bu çerçevede DSİ 22. Bölge Müdürlüğü görev alanı içindeki Doğu Karadeniz illerinden Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de, 2016 yılında toplam 22 taşkın koruma tesisinin tamamlanarak vatandaşın istifadesine sunulduğuna işaret eden Murat Acu, toplam yatırım bedeli 124 milyon lira olan tesisler ile 250 dekar arazi, 1 il, 6 ilçe, 25 köy ve 7 mahallede taşkın riskinin azaltıldığını vurguladı.

DSİ Genel Müdürü Acu, 22. Bölge Müdürlüğü görev alanında halen devam eden 121 taşkın koruma tesisi bulunduğunu, toplam yatırım bedeli 884 milyon lira olan tesisler tamamlandığında 5 il, 30 ilçe, 128 köy, 76 mahalle ve 8 bin 960 dekar arazinin taşkın riskinin azaltılacağını kaydederek, "2017 yatırım programına 53 yeni taşkın koruma tesisi daha teklif edilmiştir. Toplam yatırım bedeli 848 milyon lira olan bu tesislerle birlikte 4 il, 17 ilçe, 45 köy, 8 mahalle ve 2 bin 945 dekar arazinin taşkın riski azaltılacaktır." ifadesini kullandı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde yapılan taşkın koruma tesislerinin yanı sıra taşkınların önlenebilmesi için büyük önem arz eden dere ıslah çalışmalarına da ara vermeden devam edildiğine dikkati çeken Acu, 2016 yılında bölge illerinde gerçekleştirilen toplu makineli çalışmalar kapsamında 52 bin 155 metre dere yatağının temizliği yapılarak, bu derelerde 6 bin 300 metre de istifli taş tahkimatı yapıldığını bildirdi.

Murat Acu, 2017 yılında ise toplu makineli çalışmalar kapsamında yatak tamiri yapılacak toplam dere uzunluğunun 120 kilometre olarak planlandığını kaydederek, bütün bu çalışmalardaki en büyük destekçileri olan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na şükranlarını sunarak, emeği geçenlere de teşekkür etti.

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