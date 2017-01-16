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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de hırsızlık operasyonu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:17

MERSİN (AA) - Mersin'de son 2 ayda çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son 2 ayda gerçekleşen iş yerinden hırsızlık olaylarını çözmek için çalışma başlattı.

Çalışmada, farklı adreslerden bin 360 kilogram dana ve kuzu eti, 30 kilogram sucuk, 42 karton sigara, 5 dizüstü bilgisayar, 6 gümüş yüzük, 15 şişe votka, 6 LCD televizyon, ikişer buhar kazanı, ütü ve bilgisayar kasası, birer monitör, kıyma makinesi, kol saati terazi ve yazıcı, içinde bin 500 lira bulunan çelik kasa, 2 bin 500 lira değerinde sigara, çerez paketleri ile 7 bin 700 liranın çalındığı tespit edildi.

Hırsızlıklarla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaylarda kullanılan araçların GPRS kayıtlarına ulaştı.

İnceleme sonucunda hırsızlıkların Ö.D, M.A, F.K. ve R.S. tarafından yapıldığını belirleyen ekipler, düzenlendikleri operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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