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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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TESK'ten Soyfa'ya çalışma ziyareti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:26

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beraberindeki heyetle Sofya'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi Projesi kapsamında, Ulusal Belgelendirme ve Enformasyon Merkezi (NACID), Mesleki Eğitim ve Öğretim Ulusal Ajansı (NAVET) ile Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası Birliği (BCCI) ziyaret edildi.

Sofya'da BCCI Başkanı Tsvetan Simeonov ile bir araya gelen Palandöken, Türkiye'de küçük esnaf ve sanatkarların piyasadaki toplam ciroda önemli bir paya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Şu çok iyi bilinmelidir ki küçük işletmesi olmayan bir piyasa hiçbir zaman büyüyemez. Türkiye ile Bulgaristan arasında önemli bir ticaret potansiyeli bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Simeonov ise BCCI'nın örgütlenme yapısı ve üyelerine yönelik sundukları hizmetler hakkında bilgi vererek, Bulgaristan'da icra edilen meslek dallarının çoğunun Osmanlı İmparatorluğu zamanında da icra edildiğini ve esnaf sanatkarın günümüzde de çırak, kalfa ve usta şeklinde yetiştiğini aktardı.

Öte yandan Simeonov, TESK'le kurumsal ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından söz konusu ziyareti büyük bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

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