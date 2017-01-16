Rekabet Kurulu kararları

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ANKARA (AA) - Rekabet Kurulunca, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ hisselerinin Zorlu Osmangazi Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, Mas Deha Büro Sistemleri Bilişim AŞ hisselerinin Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Ayrıca, Dedeli Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret AŞ tarafından kontrol edilen Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ hisselerinin Zorlu Osmangazi Enerji AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.