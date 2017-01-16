16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:40

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Ayran Mahallesi'nde yaşayan Kadriye (73) ile eşi Bozan Kartal'a (92) sabah yemek götüren yakınları, çifti yataklarında hareketsiz görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde Kartal çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çiftin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Muhtarlar Demirkol'a teşekkür etti
YEREL

MUHTARLAR DEMİRKOL'A TEŞEKKÜR ETTİ
Ortaokul öğrencileri enerji tasarrufuna dikkat çekti
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ENERJİ TASARRUFUNA DİKKAT ÇEKTİ
Harran'da değişim sürüyor
YEREL

HARRAN'DA DEĞİŞİM SÜRÜYOR
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZALARI: 5 YARALI
Lider Siverek Belediyespor, dolu dizgin
YEREL

LİDER SİVEREK BELEDİYESPOR, DOLU DİZGİN
Çocuğun parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL

ÇOCUĞUN PARMAĞINA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
İşyerinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL

İŞYERİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Haliliye Belediyespor'da galibiyet sevinci
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'nın babası toprağa verildi
YEREL

SGK BAŞKANI MEHMET SELİM BAĞLI'NIN BABASI TOPRAĞA VERİLDİ
Şanlıurfaspor'da yenilmezlik serisi 5 maça çıktı
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI