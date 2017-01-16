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Tiyatro sahnesinde evlenme teklif etti

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:12
Tiyatro sahnesinde evlenme teklif etti

VAN (AA) - Van'da beğeniye sunulan "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyununun ardından sahneye davet edilen öğretmen, meslektaşına evlenme teklif etti.

Van Devlet Tiyatrosu salonunda izleyiciyle buluşan oyunun ardından, "sponsor" olarak tanıtılan Özalp ilçesindeki Yukarı Yorganlı İlkokulu sınıf öğretmeni Uğur Kaçmaz sahneye davet edildi.

Kentte 4 yıldır görev yaptığını anlatan Kaçmaz, aynı okuldaki meslektaşı Hüsne Gedik'i de sahneye çağırdı. Gedik, Kaçmaz'ın burada yaptığı evlilik teklifini kabul etti.

Öğretmen Kaçmaz'ın tiyatro oyuncularıyla önceden hazırladığı evlilik teklifi planı, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaçmaz, kendisine yardımcı olan tiyatro oyuncularına teşekkür etti.

Oyunun yönetmeni Ümit Pınaroğlu da sahneledikleri "Kanlı Nigar"ın büyük beğeni topladığını söyledi.

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