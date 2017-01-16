Baraj suyu çekilince cami minaresi ortaya çıktı

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SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı altında kalan caminin minaresi, su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometrede bulanan Pusat köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan Pusat-Özen Barajı nedeniyle tamamen boşaltılarak yaklaşık 5 kilometre üst kısma taşındı.

Köyde bulunan evler ile cami baraj altında kaldı. Su altında kalan caminin minaresi, seviye düşünce ortaya çıkıyor. Etkili olan soğuklar nedeniyle baraj yüzeyi buzla kaplanırken, cami minaresi de güzel görüntü oluşturuyor.

Evi baraj suyu altında kalan köylülerden 80 yaşındaki Ali İhsan Cörüt, AA muhabirine, bölgede aşırı soğuk havanın etkili olduğunu ve bunun neticesinde baraj yüzeyinin tamamen donduğunu söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü anlatan Cörüt, "Barajın yüzeyi tamamen buz tuttu, köyümüzün eski yerleşim yeri de buzun altında kaldı.” dedi.