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Çadırlarda yaşayan Suriyelilere sıcak yemek

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:29
Çadırlarda yaşayan Suriyelilere sıcak yemek

OSMANİYE (AA) - Dosteller Derneği tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere, günlük 3 çeşit sıcak yemek veriliyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı, İlbistanlı ile Anberinarkı köylerinde derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Suriyelilere, Dosteller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yardımları sayesinde sıcak yemekle buluşuyor.

Derneğin başkanı Gürsel Kıreker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle günde 300 ile 500 kişiye yemek verdiklerini belirtti.

Vatanlarından uzakta zor şartlarda yaşayan Suriyelilere, soğuk havada sıcak yardım elinin her zaman uzanacağını dile getiren Kıreker, şöyle devam etti:

"Ülkemize sığınarak hayata tutunmaya çalışan kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kimse ülkesinden ayrı yaşamak istemez. Dernek üyelerimizle hayırseverlerin ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle günlük sıcak yemek götürüyoruz. Giysi ve eşya yardımında da bulunuyoruz. Onların yüzünün gülmesi bizleri de mutlu ediyor. Allah kimseyi vatansız bırakmasın."

Yemek ve giysi yardımı dağıtımına katılan hayırseverlerden Yusuf Loğoğlu ise Suriyelilere sıcak yemek götürmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

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