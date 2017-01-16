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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne Ticaret Borsası

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:32
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 0,941 liradan satıldı. Salon satışında 16 işlemde en düşük 0,894 liradan en yüksek 0,988 liradan 119 buçuk ton buğday alıcı buldu.Borsada diğer ürünlerde işlem gerçekleşmedi.


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