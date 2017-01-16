Buz hokeyi: Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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ANKARA (AA) - Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası, Yeni Zelanda'da başladı.

Dunedin kentinde organize edilen şampiyonada ilk maçında ev sahibi Yeni Zelanda ile karşılaşan milli takım, sahadan 6-4 galip ayrılarak iyi bir başlangıç yaptı.

Milliler maçın ilk periyodunu 3-1 önde geçerken ikinci çeyreği ise 5-2 üstün tamamladı. Milli takım, son bölümde bir gol bulup iki gol yemesine rağmen rakibini 6-4 yendi.

Milli takımın gollerini, Hakan Salt (4), Fatih Tayğar ve Sait Bingöl kaydetti.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 03.30'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.