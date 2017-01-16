Maliye Bakanı Ağbal soruları yanıtladı: (2)

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ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekonominin canlanması konusunda son dönemde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Son birkaç aydır ortaya çıkan veriler, ekonomide yani 3. çeyrekteki seviyeden yukarıya doğru bir ivmelenmenin olduğuna da işaret ediyor. Burada bizim yapmamız gerek şey, bu ivmelenmeyi destekleyecek kararları almaya devam etmek." dedi.

Ağbal, 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk lirasından elde edilen getiriler üzerindeki vergi oranlarıyla ilgili bir çalışmalarının olmadığını vurgulayan Ağbal, "2017 yılındaki vergi uygulamaları konusunda bütçede ortaya koyduğumuz bir perspektif var. Gerekli vergi düzenlemelerini eylül ayı ve aralık ayının başında yaptık. Şuan itibarıyla vergi konusunda ilave bir düzenleme ihtiyacı görülmüyor. 2017 yılı bütçesinde bütçe dengesine ilişkin hedefimiz gerçekleştirmek üzere gerekli tedbirleri aldık, bu açıdan 2017 yılında da bütçe açığına ilişkin koyduğumuz hedefi yakalayacağımıza inanıyorum. Bu konuda ihtiyaç olduğunda gerekli çalışmaları yaparız." ifadelerini kullandı.

Ağbal, dolar ve avrodaki oynaklıklara karşı ne gibi önlemler alacaklarının sorulması üzerine, "Son dönemde global finansal piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak Türk lirasının değerinde bir değişim meydana geliyor. Bu gelişmeleri küresel piyasalardaki değişimlerden ayrı bir yere koymak mümkün değil ama tabii ki Türk lirasının diğer gelişmekte olan para birimlerine göre ayrışan bir boyutu da var. Bu konuyu hükümet olarak çok önemsiyoruz. Ekonomik istikrarın ve büyüme trendinin devam ettirilebilmesi için her türlü dalgalanmayı gerekli tedbirleri almak suretiyle gidermek hükümet olarak bizim sorumluluğumuz. Bu konuda ilgili kurumlar gerekli çalışmaları yapıyorlar." diye konuştu.

Burada Merkez Bankasının özel bir sorumluluğu ve görevi olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasının yakın vadede uyguladığı kararlar var. Bundan sonra da fiyat istikrarını sağlama görevi dahilinde de bu konuda gerekli tedbirleri alacağını düşünüyorum. Merkez Bankası bu bakımdan araç bağımsızlığına sahiptir, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için hangi araçları kullanarak bu dalgalanmayı ortadan kaldıracaksa bunları da ortaya koyar. Önemli olan ekonomide orta vadeli görünüme ilişkin genel değerlendirmelerdir. Türkiye ekonomisinin temel parametreleri sağlam. Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerle mukayese edildiğinde birçok avantaja sahip, bunları da göz ardı etmeyelim."

Ağbal, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, küresel anlamda büyüme trendlerinin değiştiğini kaydetti. Ekonominin canlanması, reel sektörün maliyetlerinin yönetilmesi konusunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anımsatan Ağbal, "Son birkaç aydır ortaya çıkan veriler, ekonomide yani 3. çeyrekteki seviyeden yukarıya doğru bir ivmelenmenin olduğuna da işaret ediyor. Burada bizim yapmamız gerek şey, bu ivmelenmeyi destekleyecek kararları almaya devam etmek. Ekonomide dalgalanma oluşturan risk faktörlerini ortadan kaldırmak. Bu dalgalanmanın ortadan kalktığı süreçte, ekonomideki güven, istikrar ve geleceğe dönük beklentiler birçok parametreyi yukarıya çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer soru üzerine Ağbal, ekonomide meydana gelen olaylarla ilgili spekülatif açıklamalarda bulunmanın doğru olmadığını söyledi.

- Özelleştirme geliri hedefi

Ağbal, özelleştirme gelirlerine ilişkin sorular üzerine de Özelleştirme Fonunda 4,2 milyar liralık gelir gerçekleşmesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bütçenin gelir, gider ve denge hesaplarına ilişkin yaptığımız değerlendirmede bu fon gelirinin bütçeye aktarılmasının gerekli olmadığını değerlendirdik. Onun için 2016 yılı özelleştirme geliri bütçe bakımından yaklaşık 11 milyar lira seviyesinde kaldı. Buna karşılık özelleştirme gelirli fon gelirleri Orta Vadeli Program'da (OVP) ifade ettiğimiz 15 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu ay içerisinde bu geliri Özelleştirme Fonundan Hazine'ye aktardık. Dolayısıyla bu gelir de 2017 gelirleri bakımından ilave bir gelir oldu. 2017 yılına ilişkin özelleştirme geliri hedefimizi koruyoruz, bu yeni gelen imkanı da bütçenin ilave bir imkanı olarak değerlendiriyoruz. Bu yılda özelleştirme uygulamalarına devam edeceğiz. Özelleştirme programını zenginleştirecek yeni özelleştirmeleri çalışıp kamuoyu ile paylaşacağız.

Diğer taraftan Milli Piyango lisansının Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiş olması nedeniyle de özelleştirme gelirlerinin 2017 itibarıyla revize etmemize gerek yok. Bu konuda 2017 yılı bütçesinde öngördüğümüz gelir beklentisini karşılayacak bir geliri rahatlıkla üretebileceğimizi söyleyebilirim. Çünkü Milli Piyango özelleştirmesi olsaydı bile 2017 yılı için ortaya koyduğumuz özelleştirme gelir hedefi içerisindeki oranı çok fazla değildi. Dolayısıyla Milli Piyango ile ilgili almış olduğumuz karar özelleştirme gelirleri hedefimizi revize etmemizi gerektirecek bir seviyede değil."

(Bitti)