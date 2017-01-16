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Sınır ötesine yardım

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:52

KİLİS (AA) - Beşir Derneği tarafından Suriye'deki kamplarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için temin edilen kömür ile yemek ve ekmekleri taşıyan tırlar, bölgeye uğurlandı.

Beşir Derneği Kilis Şubesince, İstanbul'dan gönderilen 25 ton kömür ile kentteki lojistik merkezde hazırlanan sıcak yemek ve ekmekler, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere ulaştırılmak üzere sınır ötesine gönderildi.

Derneğin Kilis Temsilcisi Mehmet Ali Bekan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelerin yardımına koşmaya devam edeceklerini söyledi.

Halepliler için Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar yapıldığını anlatan Bekan, "Bugün İstanbul Sultanbeyli'deki hayırseverler tarafından 25 ton kömür gönderildi. Malum kış aylarındayız, oradaki insanlar çadırlarda zor şartlarda yaşıyor. Buradan gönderilen yardımlar onlar için çok önemli. İnşallah kardeşlerimiz bu kömürlerle üşümezler." ifadelerini kullandı.

Bekan, hayırseverlerden yardımlarını sürdürmelerini istedi.

Kömürlerin yanı sıra 7 bin kişilik yemek ve 15 bin ekmek, tırlarla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan bölgeye gönderildi.

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