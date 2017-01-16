Samsun'da lokantada 5 kişinin rehin alınması

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lokantada 5 kişiyi silahla rehin aldıktan sonra polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Muhittin D'nin (48) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinden sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhittin D'nin emniyetteki ifadesinde, "Akrabama 55 bin liralık borcu için kefil oldum. Borç 85 bin lira oldu. Akrabam borcu ödemeyince yurt dışına kaçtı. Borç bana kaldı. Sağdan soldan da borç aldım. Bunalıma girdim." dediği öğrenildi.

Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan lokantaya gelen Muhittin D, içeride bulunan 5 çalışanı silahla rehin almış, bir süre sonra polisin iknası sonucu rehineleri bırakmıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yaklaşık iki saat ikna etmeye çalışmış, daha sonra bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki silahı almayı başarmıştı.