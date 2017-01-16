16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Brezilya'daki hapishane isyanları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:56

ANKARA (AA) - Brezilya'da yaşanan cezaevi isyanlarında son bir ayda 120'yi aşkın tutuklu hayatını kaybetti.

Cezaevlerindeki aşırı yoğunluk, hapishane şartları ve yaşanan ayaklanmaların bastırılmasında güvenlik güçlerinin yetersiz kalması, ulusal boyutlara ulaşan olayların ana sebepleri arasında gösteriliyor.

Hükümet yetkilileri, çoğunlukla rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavgalar sonucu başlayan isyanları önlemek amacıyla tüm eyaletlerde organize suç çeteleriyle mücadele için özel istihbarat birimlerinin kurma kararı aldı.

Adalet Bakanlığı da suç çetelerinin yurt dışı bağlantıları iddiası nedeniyle komşu ülkelerle iş birliğini artırmayı amaçladığını açıkladı.

Brezilya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç çeteleri arasındaki şiddet olaylarının cezaevlerine kolaylıkla sıçrayabileceğine dikkati çeken uzmanlar, aşırı doluluk nedeniyle hapishanelerde gardiyan sıkıntısının da kontrolü zorlaştırdığını ifade ediyor.

Dünyadaki cezaevlerinin resmi bilgilerinin paylaşıldığı "Prisonstudies" sitesinde yer alan 2014 yılı verilerine göre, Brezilya'da, 371 bin 884 kapasiteli bin 424 hapishanede 622 bin 202 tutuklu kalıyor.

Doluluk oranı kapasitesinin yüzde 160'ını bulan cezaevlerinde tutukluların, fizikli şartlar nedeniyle günlük ihtiyaçlarını gidermekte güçlük çekmesinin de isyanlarda etkili olduğunu kaydeden yetkililer, federal hükümete şartların iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor.

Cumartesi günü yaşanan ayaklanmada 26 kişinin yaşamını yitirdiği Rio Grande do Norte eyaletindeki 620 kişi kapasiteli Alcaçuz cezaevinde bin 83 tutuklu bulunuyor. 6 Ocak'ta 33 kişinin öldüğü Roraima eyaletinin Monte Cristo Hapishanesinde ise kapasitesin iki katı olan bin 400 tutuklu kalıyordu.

2 Ocak'ta Amazonas eyaletinde çıkan 2 ayrı isyanda 64 mahkum yaşamını yitirmiş 184 kişi ise firar ettiği açıklanmıştı.

Bu arada, Brezilya hükümeti, kuzey eyaletlerindeki cezaevlerinde güvenliğin sağlanması için ordu birliklerini de seferber etti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 15 Temmuz yarı maratonu düzenlenecek
YEREL

ANKARA'DA 15 TEMMUZ YARI MARATONU DÜZENLENECEK
Zenginle fakir arasındaki uçurum derinleşiyor
YEREL

ZENGİNLE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM DERİNLEŞİYOR
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI

Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinden Haleplilere yardım
YEREL

AVRUPALI TÜRK DEMOKRATLAR BİRLİĞİNDEN HALEPLİLERE YARDIM
Maliye Bakanı Ağbal soruları yanıtladı: (2)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL SORULARI YANITLADI: (2)
Buz hokeyi: Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası
YEREL

BUZ HOKEYİ: DÜNYA 20 YAŞ ALTI ERKEKLER ŞAMPİYONASI
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih:
YEREL

SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANI AL-FALİH:
MEB'in yeni müfredat taslağı
YEREL

MEB'İN YENİ MÜFREDAT TASLAĞI

Terörle mücadele operasyonları
YEREL

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Soğuk ve kar tarımda fiyatları artırdı
YEREL

SOĞUK VE KAR TARIMDA FİYATLARI ARTIRDI
Türk hakemler, Afrika Bocce Şampiyonası'nda
YEREL

TÜRK HAKEMLER, AFRİKA BOCCE ŞAMPİYONASI'NDA
Maliye Bakanı Ağbal soruları yanıtladı: (1)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL SORULARI YANITLADI: (1)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Altıok:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ALTIOK:
Maliye Bakanı Ağbal, 2016 bütçe sonuçlarını açıkladı: (4)
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL, 2016 BÜTÇE SONUÇLARINI AÇIKLADI: (4)
Bakan Duruay Gölbaşılı muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

BAKAN DURUAY GÖLBAŞILI MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Terör örgütlerine yönelik operasyonlar
YEREL

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR
Rekabet Kurulu kararları
YEREL

REKABET KURULU KARARLARI
Milli sporcular kendilerini Survivor'da test edecek
YEREL

MİLLİ SPORCULAR KENDİLERİNİ SURVİVOR'DA TEST EDECEK

TESK'ten Soyfa'ya çalışma ziyareti
YEREL

TESK'TEN SOYFA'YA ÇALIŞMA ZİYARETİ
BYEGM'nin yerel medya yarışması başladı
YEREL

BYEGM'NİN YEREL MEDYA YARIŞMASI BAŞLADI

Başkent EDAŞ’ın 7 kentteki yenileme çalışmaları
YEREL

BAŞKENT EDAŞ’IN 7 KENTTEKİ YENİLEME ÇALIŞMALARI
Kenan Sofuoğlu motosikleti yeniden çalıştıracak
YEREL

KENAN SOFUOĞLU MOTOSİKLETİ YENİDEN ÇALIŞTIRACAK
Büyükelçinin katilinin cenazesi kimsesizler mezarlığına gömüldü
YEREL

BÜYÜKELÇİNİN KATİLİNİN CENAZESİ KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ