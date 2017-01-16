Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinden Haleplilere yardım

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ANKARA (AA) - Avrupalı Türk Demokratlar Birliğince (UETD) Halepliler için temin edilen 250 bin avroluk yardım çeki, Türk Kızılayına verildi.

Türk Kızılayı tarafından savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "Haleplileri Görmezden Gelmeyin" kampanyasına, UETD destek verdi. Bu kapsamda Avrupa'da yaşayan Türklerden temin edilen 250 bin avroluk yardım çeki, Türk Kızılayına teslim edildi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, dernekteki törende, Avrupa'daki Türk toplumunun, yaşadıkları ülkelerin vicdanı olduğunu söyledi.

Türk insanının Suriye halkına yardım götürürken din, dil ve ırk ayrımı gözetmediğini belirten Yorulmaz, "Türkiye, dünyanın vicdanı olduğunu bir kez daha gösterdi. Suriye'ye yardım için dünyanın birçok yerinde fonlar oluşturuldu ancak Türkiye ve Kızılay başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları, bu yardım organizasyonlarında müthiş bir verimlilik gerçekleştirdi." dedi.

Türk Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder'in 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olduğunu dile getiren Yorulmaz, Önder'in, UETD Nürnberg Kurucu Başkanı olarak da görev yaptığını kaydetti.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ise Avrupa'da yaşayan Türklerin, birliğin Halep'e yardım çağrısına destek verdiklerini söyledi.

Halep'te mahsur kalan halkın bölgeden tahliyesi için seferber olan Türk Kızılayına teşekkür eden Sırakaya, "Çeyrek milyonluk bir yardım çeki, çeyrek asırdır Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizin göstermiş olduğu hassasiyetin gözükmesi anlamında çok önemli rakam." ifadelerini kullandı.