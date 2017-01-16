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Spot piyasada elektrik fiyatları

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:08
ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,27 lira, en düşük 70,08 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün elektrik piyasasında 116 milyon 663 bin 552 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 11.00'de 219,27 lira, en düşük saat 04.00'te 70,08 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 171,89 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 178,50 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,74 lira, en düşük 99,90 liradan işlem gördü.

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