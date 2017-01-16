Ankara'da 15 Temmuz yarı maratonu düzenlenecek

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ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Ankara'da yarı maraton düzenleyecek.

TAF'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre TAF Başkanı Fatih Çintimar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü ziyaret ederek 15 Temmuz günü yapılması planlanan uluslararası yarı maraton ve halk koşusu hakkında bilgi verdi.

Çintimar, burada yaptığı konuşmada, "Darbe girişiminin önlenmesinde kilit rol oynayan, şehit ve gazileri bulunan Mamak'taki Eşref Akıncı Kışlası önünden başlatmayı planladığımız bu yarış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarında son bulacak. Yarışımızda uluslararası bölüm ve halk koşusu da olacak. Bu hain darbe girişimini unutturmamak için bu tip organizasyonlarımız olacak. Bu arada Ankara'da yıllardır yapılması düşünülen ama bir türlü gerçekleşmeyen uluslararası yol koşusu fikri de böylece hayata geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de "Hainlerin hesap edemediği tek şey, bu milletin iradesiydi. O ruhu gelecek kuşaklara aktarmak için böylesi fikirlere destek vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



