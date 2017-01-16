Bursa'da altınları çalan zanlıyı gençler yakaladı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kuyumcunun elindeki altın dolu çantayı çalıp kaçmak isterken, bir grup genç tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edilen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa'da faaliyet gösteren bir kuyumculuk firmasının İnegöl şubesinin sorumlusu Suriye uyruklu Beşir Refaei (56), Sarraflar Çarşısı'ndan evine giderken yüzük, kolye ve bilezik dolu çantayı yanına aldı.

Beşir Refaei, Sinanbey Mahallesi'nde ara sokağa girdiği sırada şüpheli 2 kişi altın takı dolu çantayı alıp kaçtı. "İmdat" sesini duyan çevredeki gençler, kaçan şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Suriye uyruklu şüpheli Shafik M'yi gözaltına aldı. 1 kilogram 550 gram altın takı bulunan çanta ise kuyumcu Beşir Refaei'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Shafik M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.



