Eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

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ANKARA (AA) - İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, eroin yapımında kullanılan 810 litre kimyasal madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giren ve eroin yapımında kullanılan madde taşıyan bir tırın, İstanbul'a ulaşmak üzere olduğu bilgisi edinildi.

Mahmutbey gişelerinden İstanbul'a girdiği tespit edilen ve Zeytinburnu'nda park edilmiş halde bulunan tır, gümrük muhafaza ekipleri ile narkotik dedektör köpekler "Töki" ve "Misztık" ile detaylı incelemeye alındı.

İnceleme sonucu, toplam 810 litre ve yaklaşık değeri 4 milyon 50 bin lira olan eroin yapımında kullanılan asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

Şoför ile alıcı firma yetkilileri olmak üzere toplam 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.