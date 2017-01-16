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Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:43
Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl dönümü

KOCAELİ (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 16 Ocak 1923'te Kocaeli'de düzenlediği basın toplantısının 94. yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) ve İzmit Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen törenle kutlandı.

İzmit'teki Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Basın Onur Günü" törenine, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, 56 ilin gazeteciler cemiyeti başkanı, idari ve mülki erkan ile kentte görev yapan gazeteciler ve yakınları katıldı.

Vali Güzeloğlu, törende, içinde bulundukları yüzyılın başında Türkiye'nin geleceğini yok etmek isteyen hainliklerin karşısında, yok edilmeye çalışılan bir milletin şanlı direnişinin yaşandığını söyledi.

Cumhuriyetin bireyleri ve fertleri olarak Cumhuriyetin zenginlik olarak taşıdığı bütün değerleri, o günden bugüne artırarak sonsuza kadar taşıyıp, bu büyük devleti ilelebet payidar ve bahtiyar kılma mücadelesi verdiklerini dile getiren Güzeloğlu, "Nasıl ki 19 Mayıslar, 16 Ocakların ruhuyla 29 Ekimler kurulduysa, 15 Temmuz da bu ruhu taşıyan temsilcileri, o geçmişin torunları dimdik ayakta ve imanıyla meydanlarda durmasıyla Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin bekası da bir açıdan kurtarılmış oldu." dedi.

Güzeloğlu, Atatürk'ün milletiyle verdiği mücadelenin temel ilkelerinin 16 Ocak'ta basına aktarılırken aynı zamanda bir başka tespiti yapma sorumluluğunun kendilerine verildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özgür ve hür bir toplumun vazgeçilmezi özgür ve hür basındır. Basın, milletin dili, milletin sesi ve beklentisini ifade eden, yöneten ile yönetilen arasında demokratik bir toplumun olmazsa olmaz bağı ve iletişimidir. Tüm kurumlarımızla, tüm kararlılığımızla geleceğe ve sonsuza akarken, her kurumumuzda olduğu gibi basınımızın da maddi ve teknolojik temelde gelişmesinin, özgürce ve rahatça bu mesleği icra ve ifa etmelerinin çaba ve desteğini veriyoruz."

- "Özgür basın demokrasimizin olmazsa olmazıdır"

Karaosmanoğlu da Atatürk'ün basın toplantısını İzmit'te yapmasının kent açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarttığına dikkati çekti.

Her zaman gazetecilerin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini bildiren Karaosmanoğlu, "Özgür basın demokrasimizin, cumhuriyetimizin olmazsa olmazıdır." ifadesini kullandı.

Nevzat Doğan ise gazetecilik mesleğinin önemine işaret ederek, haberciliğin özellikle basın ahlakı içerisinde ön planda olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinin ülkede örnek çalışmalar yaptığını kaydeden Doğan, "Kocaeli'ye de örnek olmak yakışır. Cemiyet mensupları önemli çalışmalar yaparken bizler de dikkat ettiyseniz, hep onlara destek olduk. Bu bizlerin ne kadar güzel bir ekip olduğumuzun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Karaca ise ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle basının sorunlarını hükümet yetkililerine fazla iletemediklerini belirtti.

Ülkenin birliği ve beraberliği konusunda üzerilerine düşen görevi dün olduğu gibi bugün de yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyleyen Karaca, 15 Temmuz'da Türk ve Anadolu basınının vatanın birlik ve beraberliğinin sağlanması yönünde görevini yaptığını ve bunu tüm dünyanın duyduğunu ifade etti.

- "Atatürk'ün kayıtlara geçen ilk ve tek basın toplantısı"

KOGACE Başkanı Çetin Gürol da içinde özgürce yaşadıkları vatan topraklarının, çok önemli ve tarihi kırılma noktalarının ardından kendilerine sunulduğunu, 16 Ocak 1923 tarihinin de bu noktada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün, 16 Ocak 1923'te, Kasr-ı Hümayun'da bir grup gazeteciyle saatler süren toplantı yaptığını anımsatan Gürol, Atatürk'ün hayatındaki ilk ve tek basın toplantısı olarak tarihe geçen bu olayda ilk defa "cumhuriyet" fikrinin ortaya atıldığını hatırlattı.

Gürol, içerdiği anlam dolayısıyla 16 Ocak 1923'ün kendileri için 3 büyük önemi olduğuna dikkati çekerek, "Kuşkusuz ki bunlardan birisi cumhuriyettir ve söz veriyoruz, cumhuriyete sahip çıkacağız. İkincisi ise basının önemidir. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyet fikrini ilk olarak basın mensuplarına açması, basına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Üçüncüsü ise yaşadığımız kent olan Kocaeli'dir. Atatürk'ün bu önemli toplantıyı Kocaeli'de yapması, bu kente duyduğu sevgiyi ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetince 16 Ocak 1923'ün yıl dönümünü her yıl "Basın Onur Günü" olarak kutladıklarını anlatan Gürol, "Girişimlerimiz sonucu çok kısa zamanda bu özel gün resmi takvimlerde de yerini alacak ve tüm vatan sathında 'Basın Onur Günü' olarak kutlanacaktır." dedi.

Gürol, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde halkın sokaklara çıkarak bağımsız cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıktığına dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kanlı darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya televizyon kanallarında halkı sokağa çıkmaya davet etmesi, siyasilerimizin darbeye karşı duruşları ve basın yayın kuruluşlarımızın net tavırları basının gücünü cümle aleme göstermiş, 16 Ocak'ta da olduğu gibi 15 Temmuz'da da basın üzerine düşeni yapmıştır. Bu noktada, cumhuriyet ve basının gücü kavramlarında 16 Ocak ile 15 Temmuz arasında önemli bir bağlantı vardır."

- AA muhabirlerine ödül

Konuşmaların ardından KOGACE tarafından "haber, mizanpaj ve görüntülü haber" kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Haber dalında üçüncü olan AA muhabiri Şahin Oktay, ödülünü Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt'tan aldı.

Görüntülü haber kategorisinde birincilik elde eden AA muhabiri Kadir Yıldız'a da ödülünü İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu verdi.

Ayrıca KOGACE Başkanı Gürol, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan Muhabere Onbaşı Abdülsamet Özen'in Özgür Kocaeli gazetesinde çalışan babası Hüseyin Özen'e plaket takdim etti.

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