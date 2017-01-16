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Kayaklı Koşu Birinci Lig Yarışları Sarıkamış'ta başladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:05
Kayaklı Koşu Birinci Lig Yarışları Sarıkamış'ta başladı


KARS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2016-2017 sezonu faaliyet programı kapsamında düzenlenen Kayaklı Koşu (Kuzey Disiplini) Birinci Lig Yarışları, Sarıkamış'ta başladı.

Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi Alpina Konakları Mevkisi'nde başlayan yarışlara, kadın ve erkek olmak üzere minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde yaklaşık 380 sporcu katıldı.

TKF Asbaşkanı Fatih Kıyıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sarıkamış'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı yarışlarda kıyasıya mücadelenin yaşandığını belirterek, "Bu yarışlarda başarılı olan sporcular, bir üst ligde mücadele etme hakkı kazanacak. Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporcular, yarışlarda boy gösteriyor. Sarıkamış'taki yarışlar, iki gün sürecek. Yarışlara katılan sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TKF Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayak İl Temsilcisi Şinasi Yıldız ise yarışların güzel bir havada başladığını kaydetti.

Yarışlara ekip ve ekipman olarak çok iyi hazırlandıklarını aktaran Yıldız, "Pistlerimiz gayet güzel ve yarışmacılarımız iyi mücadele ediyor. Sarıkamış'ta bundan sonra kayakla ilgili daha çok faaliyet yapacağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi spora yönlendirerek daha başarılı olmaları için çaba sarf edeceğiz. Federasyon olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yarın sona erecek organizasyonda, başarılı sporcular için ödül töreni de düzenlenecek.

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