Ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında

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ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsünün öldüğü kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 9 Ocak Pazartesi günü meydana gelen trafik kazasında, Cem O. (25) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen üniversite öğrencisi Hüseyin Kaya'nın (20) kullandığı bisikletle çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak düşen Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüreğir Başkent Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra polise teslim olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin şerit değiştirerek bisiklete çarpması ve ardından da bisiklet sürücüsünün savrulup düşmesi yer aldı.

Bu arada, olay yerinden geçen iki kadın ile bir bebeğin ise kazadan "kıl payı" kurtulduğu görüldü.