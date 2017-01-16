Kerber ve Wawrinka 2. turda

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ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber ve tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, adlarını 2. tura yazdırdı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile dünya 51 numarası Ukraynalı Lesia Tsurenko karşı karşıya geldi. Maçı 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan Kerber, tur atladı.

Kadınlarda 8 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova, Mariana Duque-Marino'yu, 10 numaralı seribaşı Carla Suarez Navarro da Jana Cepelova'yı 2-0 mağlup etti ve 2. tur bileti aldı.





- 2014 şampiyonu çok zorlandı





Tek erkeklerde 2014 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, dünya sıralamasının 35. basamağındaki Martin Klizan ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, zor da olsa kazanmayı başardı. 3,5 saat süren müsabakadan 3-2 (4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4) galip ayrılan İsviçreli tenisçi, 2. tura yükseldi.

Turnuvada 12 numaralı seribaşı Jo-Wilfried Tsonga, Thiago Monteiro'yu 3-1, 14 numaralı seribaşı Nick Kyrgios ise Gastao Elias'ı 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.