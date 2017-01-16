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Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:13

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, 6'sı polis, 2'si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 8 kişinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 öğretmen ve 6 polis gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların işlemleri sürüyor.

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