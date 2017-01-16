Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, 6'sı polis, 2'si öğretmen 8 kişi gözaltına alındı.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 8 kişinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 öğretmen ve 6 polis gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların işlemleri sürüyor.