Sarıkamış şehitlerinin kardan heykellerini yaptılar

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ERZURUM (AA) - Erzurum'daki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen askerlerin, Türk bayrağının ile Enver Paşa'nın kardan heykellerini yaptı.

Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları öğretmenleri, öğrencilerin Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan askerleri anlamaları amacıyla 15 gün boyunca Erzurum'un soğuk hava şartlarında çalıştı.

Öğretmenler gözetiminde yapılan çalışmalar sonucunda öğrenciler, Enver Paşa ve şehit olan askerlerin heykellerinin yanı sıra Türk bayrağını da kardan yaptı.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Mahmut Ergül, okuldaki değerler eğitimi kapsamında Sarıkamış Harekatı'nı işlediklerini söyledi.

Bu kapsamda, 3 boyutlu şekilde kardan rölyef heykeller yaptıklarını belirten Ergül, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza, Allahu Ekber Dağları'nda donarak şehit olan vatan evlatlarının neler çektiklerini hissettirmeye çalıştık. Kardan heykel çalışmalarımızı 15 gün içerisinde tamamladık. Bu kadar çalışmanın ardından çocuklara bir şeyler kazandırdıysak, ne mutlu bize. Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı'nda rolü çok büyük. Burada Enver Paşa betimlemesi, bir Türk sancağı betimlemesi ve donarak şehit olan askerlerin heykellerini yaptık. Burada çocuklarımızın emeği gözardı edilemez. Ciddi manada bir emekleri oldu, Erzurum'un sert hava koşullarında. Allahu Ekber Dağları'ndaki sert koşulları çocuklarımıza da hissettirmek adına elimizden geleni yaptık. Buna benzer çalışmalarımız devam edecek."