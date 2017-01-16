16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu Çevre Yolu Projesi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:28
Ordu Çevre Yolu Projesi

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 1 milyar 100 milyon liralık Ordu Çevre Yolu Projesi tamamlandığında Ordu trafiğinin nefes alacağını ve 1 saatlik şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceğini söyledi.

Yılmaz, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin ile yapımı süren Ordu Çevre Yolu'nda incelemede bulunarak proje müdürü Nacı Asilkazancı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yılmaz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan çevre yolu çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığına işaret eden Yılmaz, çevre yolunun birinci etabının 2017 yılının ilk yarısında hizmete girmesinin beklendiğini, ikinci etap için ise ihale çalışmalarının başladığını kaydetti.

Yılmaz, heyecanla projenin ilk etabının açılmasını beklediklerini ifade ederek "Karadeniz'in sarp ve geçit vermeyen dağlarında gidiş geliş toplam uzunluğu 19 kilometrelik tüneller, 3 viyadük, 2 alt geçit ve 3 köprülü kavşakla geçilecek Ordu Çevre Yolu tamamlandığında yıllık 30 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak. 1 milyar 100 milyon liralık bu dev proje tamamlandığında Ordu trafiği nefes alacak ve 1 saatlik şehir geçişi 10 dakikaya düşecek." dedi.

- "Ordu Çevre Yolu olmazsa olmazımız"

Toplam uzunluğu 21,4 kilometre olan Ordu Çevre Yolu'nun, 10,7 kilometrelik ilk etabının yüzde 90'lık bölümünün tamamlandığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Toplam uzunluğu 19 kilometre olan ve 6 tünelle geçilecek proje tamamlandığında, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira gibi yakıt tasarrufu sağlayacak. Yaz aylarında Altınordu şehir merkezinden geçen transit yoldan günde 100 bin araç geçiş yapıyor ve artık araçlar yollara sığmıyor. Ordu Çevre Yolu bu anlamda olmazsa olmazımız. İnşallah proje kısa sürede hizmete açılacak ve Ordu'dan transit geçiş yapan sürücülerimiz daha rahat edecek. Aynı zamanda konforlu bir seyahatle sevdiklerine kavuşacaklar."

Yılmaz, dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin ilk denize dolgu havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanının 4 katı maliyetteki bu dev proje için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümete ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yılmaz, Karayolları Bölge Müdürü Kenan Keskin ile Ordu Çevre Yolu Projesi'nin yanı sıra Kabadüz-Çambaşı Yolu'nun ikinci etabı, Ordu-Gölköy Yolu, İslamdağ-Korgan ve diğer karayolları yatırımları ile ilgili istişarelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER

Muhtarlardan Başkan Çamyar'a teşekkür
YEREL

MUHTARLARDAN BAŞKAN ÇAMYAR'A TEŞEKKÜR
Şüphelilere başarıyla müdahale eden polislere ödül
YEREL

ŞÜPHELİLERE BAŞARIYLA MÜDAHALE EDEN POLİSLERE ÖDÜL
Fatsa'da kadınlar lokalden memnun
YEREL

FATSA'DA KADINLAR LOKALDEN MEMNUN
Başkan Uçar, mahalle başkanları ile biraya geldi
YEREL

BAŞKAN UÇAR, MAHALLE BAŞKANLARI İLE BİRAYA GELDİ
Tedavi edilen karacalar doğaya salındı
YEREL

TEDAVİ EDİLEN KARACALAR DOĞAYA SALINDI

Tedavi edilen karacalar doğaya salındı
YEREL

TEDAVİ EDİLEN KARACALAR DOĞAYA SALINDI

Ordu'da başarılı polisler ödüllendirildi
YEREL

ORDU'DA BAŞARILI POLİSLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Fındık üreticilerinde &quot;25 kuruş&quot; sevinci
YEREL

FINDIK ÜRETİCİLERİNDE "25 KURUŞ" SEVİNCİ
Halep için Fatsa'da 47 bin 400 TL toplandı
YEREL

HALEP İÇİN FATSA'DA 47 BİN 400 TL TOPLANDI
Güreş: Büyük Erkekler Serbest Türkiye Şampiyonası
YEREL

GÜREŞ: BÜYÜK ERKEKLER SERBEST TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Belediye Başkan Yardımcısı Eren'den şiir kitabı
YEREL

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EREN'DEN ŞİİR KİTABI
Zeytinburnu'nda binanın çökmesi
YEREL

ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇÖKMESİ
&quot;Yılın 12 ayı ata sporunu dünyaya tanıtacağız&quot;
YEREL

"YILIN 12 AYI ATA SPORUNU DÜNYAYA TANITACAĞIZ"