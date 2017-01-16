Cammu Keşmir'deki şiddet olayları

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SRINAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri, Keşmirli üç direnişçiyi öldürdü.

Polis sözcüsü Manoj Sheeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pahalgam bölgesinde çıkan silahlı çatışmada üç Keşmirli direnişçinin öldürüldüğünü belirtti.

Öldürülen direnişçilerin yöre halkından olduğunu söyleyen Sheeri, "Cesetleri ailelerine teslim ettik." dedi.

Cammu Keşmir'de geçen yıl çıkan çatışmalarda 87 Hint askeri ve 165 direnişçi ölmüştü.

Bölgede yüz binlerce bağımsızlık yanlısı protestocunun katıldığı gösterilerde, 100'den fazla kişi güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.







