Adana'da 'huzur" uygulamaları

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince "huzur uygulaması" yapıldı.

Terörle Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde güvenliğin ve huzurun sağlanmasına yönelik uygulama yaptı.

Ekipler, 17102 Sokak'taki internet kafe, kahvehanelere ve iş yerlerine girerek şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi.

Uygulamaya katılan özel harekat polisleri de sokak boyunca uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Bu arada, terör örgütü PKK yandaşlarının örgüt propagandası yapmak amacıyla duvar ve kapılara yazdığı yazılar ekipler tarafından sprey boyayla kapatıldı.

Kent genelindeki uygulamaların devam edeceği bildirildi.