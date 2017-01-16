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Kardemir Karabükspor'da Galatasaray mesaisi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:00


KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Sakat olan kaleci Oleksandr Rybka ile milli takımlarda bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, idmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Olafur Ingi Skulason ise takımdan ayrı koştu.

Kırmızı-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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