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Mahkumların el emeği ürünleri beğeniye sunuldu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:00

KONYA (AA) - Türkiye'deki 40 cezaevinde hükümlü ve tutuklularca yapılan el emeği ürünler, Konya Adliyesindeki satış mağazasında beğeniye sunuldu.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığınca cezaevlerindeki üretim merkezlerinde çalışan hükümlü ve tutukların hazırladığı el emeği ürünler, adliyede satışa çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, yaptığı açıklamada, hükümlü ve tutukluların alın teri ve el emeğiyle ortaya koyduğu ürünlerin halkla buluştuğunu söyledi.

Mağazadaki ürün çeşitliliğine işaret eden Tezcan, "Kar amacı güdülmüyor. Çalışmayla, tutuklu ve hükümlülerin meslek sahibi olması amaçlanıyor. Bu şekilde rehabilite edilen mahkumlar topluma kazandırılıyor." diye konuştu.

Üretimin gerçekleştiği cezaevlerinden esinlenilerek isim verilen markalarla satışa sunulan ürünlerden ilk olarak Tezcan ve beraberindekiler aldı.

Adliyedeki satış mağazasında, 40 cezaevinde açılan atölye ve tesislerde üretime katılan mahkumların yaptığı peynir, tereyağı, havlu, bornoz, ayakkabı, gömlek, deri mont ile hediyelik eşyalar bulunuyor.



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