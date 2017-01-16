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Tenis: Avustralya Açık

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:05


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favori isimler çoğunlukla rakiplerine üstünlük sağlarken, kadınlarda 4 numaralı seribaşı Simona Halep elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Andy Murray, 4 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka, 5 numaralı seribaşı Kei Nishikori, 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ve 10 numaralı seribaşı Tomas Berdych, rakiplerini eleyerek 2. tur vizesi aldı. Burada 4 şampiyonluğu bulunan, erkeklerin 17 numaralı seribaşı Roger Federer de adını 2. tura yazdırdı.

Tek kadınlarda ise son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 7 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, 8 numaralı seribaşı Svetlana Kuznetsova ve 10 numaralı seribaşı Carlo Suarez Navarro tur atladı.

Grand slamlerdeki en iyi derecesi 3. tur olan Shelby Rogers, 4 numaralı seribaşı Simona Halep'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek rakibini turnuvanın dışına itti.

Öte yandan Mona Barthel'in 2-0 (6-3, 7-6) mağlup ettiği Avustralyalı Destanee Aiava, "bir grand slam turnuvasında ana tablo maçına çıkan ilk 2000 doğumlu tenisçi" oldu.


- Çağla korta çıkacak

Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Fernando Verdasco, 3 numaralı seribaşı Milos Raonic de Dustin Brown ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Serena Williams ile Belinda Bencic ve 3 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska ile Tsvetana Pironkova mücadele edecek.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay da TSİ 03.00'te başlayacak ilk tur maçında, Fransız Oceane Dodin'in karşısına çıkacak.


- Sonuçlar

Seribaşı tenisçiler arasında ilk 20'de yer alanların korta çıktığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Erkekler:

Andy Murray (Büyük Britanya) (1) - Illya Marchenko (Ukrayna): 3-0 (7-5, 7-6, 6-2)

Stanislas Wawrinka (İsviçre) (4) - Martin Klizan (Slovakya): 3-2 (4-6, 6-4, 7-5, 4-6, 6-4)

Kei Nishikori (Japonya) (5) - Andrey Kuznetsov (Rusya): 3-2 (5-7, 6-1, 6-4, 6-7, 6-2)

Marin Cilic (Hırvatistan) (7) - Jerzy Janowicz (Polonya): 3-2 (4-6, 4-6, 6-2, 6-2, 6-3)

Tomas Berdych (Çekya) (10) - Luca Vanni (İtalya): 6-1'den sonra Vanni maçtan çekildi

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (12) - Thiago Monteiro (Brezilya): 3-1 (6-1, 6-3, 6-7, 6-2)

Nick Kyrgios (Avustralya) (14) - Gastao Elias (Portekiz): 3-0 (6-1, 6-2, 6-2)

Alexander Bublik (Kazakistan) - Lucas Pouille (Fransa) (16): 3-1 (6-0, 3-6, 6-3, 6-4)

Roger Federer (İsviçre) (17) - Jurgen Melzer (Avusturya): 3-1 (7-5, 3-6, 6-2, 6-2)

John Isner (ABD) (19) - Konstantin Kravchuk (Rusya): 3-1 (6-3, 6-4, 6-7, 6-1)


Kadınlar:

Angelique Kerber (Almanya) (1) - Lesia Tsurenko (Ukrayna): 2-1 (6-2, 5-7, 6-2)

Shelby Rogers (ABD) - Simona Halep (Romanya) (4): 2-0 (6-3, 6-1)

Garbine Muguruza (İspanya) (7) - Marina Erakovic (Yeni Zelanda): 2-0 (7-5, 6-4)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8) - Mariana Duque-Marino (Kolombiya): 2-0 (6-0, 6-1)

Carla Suarez Navarro (İspanya) (10) - Jana Cepelova (Slovakya): 2-0 (6-2, 6-2)

Elina Svitolina (Ukrayna) (11) - Galina Voskoboeva (Kazakistan): 2-0 (6-0, 6-2)

Venus Williams (ABD) (13) - Kateryna Kozlova (Ukrayna): 2-0 (7-6, 7-5)

Coco Vandeweghe (ABD) - Roberta Vinci (İtalya) (15): 2-0 (6-1, 7-6)

Varvara Lepchenko (ABD) - Kiki Bertens (Hollanda) (19): 2-0 (7-5, 7-6)

Shuai Zhang (Çin) (20) - Aliaksandra Sasnovich (Belarus): 2-0 (6-0, 6-3)

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