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Tedavi edilen karacalar doğaya salındı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:13

ORDU (AA) - Ordu'da yaralı bulunan 3 karaca, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü İshak Yılmaz, karacaların salınması dolayısıyla Ulubey ilçesi Sayabaşı mevkisinde düzenlenen programda, geçen yıl 370 yabani hayvanın tedavilerinin yapılıp doğaya bırakıldığını söyledi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 3 karacanın daha tedavisinin tamamlandığını belirten Yılmaz, "Doğal ortamda bu tür hayvanlar birçok sebepten yaralanıyor. Yaban hayvanlarını tedavi altına alıyoruz. Bir süre uzman ekiplerimiz tarafından tedavileri yapılan hayvanları, iyileştikten sonra tekrar doğal ortamlarına salıyoruz." dedi.

Karaca avlanmasının yasak olduğunu vurgulayan Yılmaz, kaçak avcılara çok ağır cezalar uygulandığını bildirdi. Yılmaz, vatandaşların karacalara karşı çok duyarlı olmalarını istedi.

Veteriner Eren Yeşilkaş ise karacaların yaklaşık 5 ay önce kendilerine getirildiğini kaydederek, "Karacaları, açık yaraları varsa uzun süreli tedavilerinin ardından tekrar doğal ortama salıyoruz. Yavru olarak bize getirilen karaca olursa, bunları inek ya da keçi sütüyle besleyip büyütüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 3 karaca doğaya bırakıldı.




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