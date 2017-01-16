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Bakan Tüfenkci'den anayasa değişikliği değerlendirmesi:

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "İnşallah önümüzdeki nisan başında yapılacak referandumda milletimiz takdir ve tercihini yapacak." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Muhalefetin baskılarına rağmen Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Grubu'nun parlamento bulunan siyasi partilerle diyalog kanallarını açık tutmasını "Türkiye'nin demokratik olgunluğu" olarak niteleyen Tüfenkci, "Millet bizden gerilim değil, sorunlarına çözüm istiyor. Milletin talepleri doğrultusunda büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında ciddi sorumluluklarımız var. Bu bilinç ve azimle çaba sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki nisan başında yapılacak referandumda milletimiz takdir ve tercihini yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişikliği görüşmelerinde CHP'nin tutumunu eleştiren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Kürsüyü işgal ettiler, mikrofonları yerinden söktüler, süreci yavaşlatmak için oy kullanma kabinlerinden çıkmadılar. Arbedeye varan bu tutuma rağmen hamdolsun ki milletin huzuruna çıkmak için yolu yarıladık. Bir haftalık süreçte gece gündüz çalışarak 18 maddelik anayasa değişiklik teklifimizin birinci tur görüşmelerini tamamladık. Teklifin tüm maddeleri 340'tan fazla oy alarak TBMM Genel Kurulundan vize aldı. Şimdi önümüzde ikinci tur görüşmeler var. Biz tüm grubumuzla teklifimizin yasalaşması için Genel Kurul'da olacağız, milletin bize verdiği görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışacağız.

Birinci tur görüşmelerde kabadayılığa soyunan CHP de bilsin ki İçtüzüğü bir kenara bırakır, bu tutumunu ikinci tur görüşmelerde sergilemeyi sürdürürse; grubumuz sükunetini korumaya devam eder ama CHP de bunun hesabını millete vermek zorunda kalır."

Söz konusu düzenlemenin rejim değişikliği olarak yorumlanamayacağını kaydeden Tüfenkci, "Bu değişiklik teklifini rejim değişikliği olarak yorumlayanlar görüyoruz ki teklifi iyi anlayamamışlar. Yasama daha güçlü hale gelecek. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Bizleri seçen gençlere seçilme hakkı verilecek. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Milletvekili seçimleri 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimi de aynı gün olacak. Meclis cumhurbaşkanının icraatlarını denetleyecek." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, söz konusu anayasa değişikliği ile ekonominin daha sağlam temeller üzerine oturtulacağına dikkati çekerek, daha hızlı karar alabilen, bürokratik kademeleri azaltan bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

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