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"Sezon sonunda başkanlığı bırakacağım"

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:37
"Sezon sonunda başkanlığı bırakacağım"


ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Sedat Sözlü, sezon sonunda görevi bırakacağını bildirdi.

Başkan Sözlü, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Mersin İdmanyurdu maçındaki taraftar tepkisi konusunda ve kulüple ilgili açıklama yapmak istediğini söyledi.

Adana Demirspor'da ikinci yılını dolduracağını belirten Sözlü, dünkü maçta taraftarların yönetim kurulunu istifaya davet ettiğini hatırlatarak, "İstifa ederiz, çok basit. Bırakıp kaçmak çok kolay. Önemli olan, böyle dönemde bu takımı nasıl daha iyi yerlere getirebiliriz, onun gayretini vermek durumundayız. Mevcuttaki futbolcu topluluğu ve en son Adanaspor'u şampiyon yapmış teknik direktör Engin İpekoğlu bizlerin talebiyle sorumluluk aldı. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Ben istifa ederim ama mevcut teknik heyet olsun, oyuncular olsun burada bu yönetimin sorumluluğu altındadır. Biz de bu arkadaşlara olan vazifemizi yerine getirmek üzere mevcut yönetim olarak şu anda görevimize devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mevcut yönetimden daha iyi iş yapabilecek bir oluşum varsa kongre kararı almaya hazır olduklarını vurgulayan Sözlü, şunları söyledi:

"Bunu söylerken, biz koltuğumuza yapışmış falan değiliz. Bu teknik direktör, bu futbolcular bizim sorumluluğumuz ve bizim taleplerimiz altında geldiler, burada görev aldılar. Bizler onlara karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sezon sonunda kulüp başkanlığını bırakacağım. Hatta sezon sonuna, yeni oluşum çabaları şimdiden başlayabilir. Böyle bir oluşum olabilir. Takım için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Taraftara karşı sorumluluğumuz var. Bunun da bilinciyle hareket ediyoruz. Sezon sonunda bu takım şampiyon olsun olmasın, sonuç ne olursa olsun istifa edeceğim, bırakacağım."

Transfer çalışmalarına da değinen Sözlü, Türkiye'de daha önce çeşitli takımlarda forma giyen Nijeryalı futbolcu Nduka Ozokwo'nun bu akşam Adana'ya geleceğini ve kendisiyle görüşeceklerini söyledi. Sözlü, bunun yanı sıra 4 transfer yapacaklarını sözlerine ekledi.

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