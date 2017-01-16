Japonya'dan Vietnam'a 6 karakol gemisi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ülkesinin Vietnam'a 6 karakol gemisi göndereceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Filipinler, Malezya ve Endonezya'nın ardından Vietnam'ı ziyaret eden Başbakan Abe, Vietnamlı mevkidaşı Nguyen Xuan Phuc ile başkent Hanoi'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Abe, "Japonya, denizcilik hukuku yaptırımlarında Vietnam'ın imkanlarını pekiştirmesini kuvvetle desteklemektedir." dedi.

Abe, ülkesinin Vietnam'a kredi vereceğini kaydederek "Vietnam'a 1 milyar dolarlık kredi teminatı kapsamında deniz güvenliğinin sağlanması için 6 karakol gemisi göndereceğiz. Biz Vietnam'ın en büyük destekçisiyiz." diye konuştu.

Vietnam Başbakanı Phuc, Güney Çin Denizi sorununda kuvvet kullanımına karşı olduklarını belirterek "Abe'yle aynı görüşteyiz, seyrüsefer özgürlüğü ve barışçıl yollara saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Japonya'nın Vietnam'a yapacağı 1 milyar dolarlık kredi yardımının ülkenin güvenliğinin yanı sıra su, idari altyapı ve iklim değişikliği politikalarında kullanılacağı belirtiliyor.

Güney Çin Denizi'nde Japonya herhangi bir hak iddia etmezken, Çin'in bölgede artan askeri varlığından endişe ederek uluslararası hukuka uygun davranılmasını talep ediyor.

Abe'nin Vietnam ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Tran Dai Quang ile görüşmesi bekleniyor.



