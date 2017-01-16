Muğla'da dolu yağışı etkili oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula, Dalaman, Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte bir kaç gündür aralıklarla devam eden yağışlar öğleden sonra şiddetini artırdı. Ula ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolunun ardından Kızılağaç mevkisi beyaza büründü. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yol kenarlarındaki durak ve kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

Muğla-Antalya Karayolu'nda araçlar bir süre hareket edemedi. Bölgede hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aşırı yağışlar nedeniyle Muğla-Denizli Karayolu'nun bazı kesimlerinde heyelan oluşurken, yoldaki su birikintileri nedeniyle 2 aracın karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde ise gün boyu devam eden yağışın ardından öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri su altında kaldı. Güzelyurt Mahallesi'nde bazı evleri su bastı.

Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde etkili olan dolu yağışı ve fırtına, tarım arazilerinde de zarara neden oldu. Bazı bahçeleri su bastı. Şiddetli yağış sebebiyle narenciyeler ağaçlardan döküldü.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, dalında kalan limon ve portakal bahçelerinde zarar oluştuğunu söyledi.

Bazı seralarda da hasar meydana geldiğini belirten Çöllü, "Seralarda da zamanı geçen naylonlarda delikler oluştuğu yönünde bilgimiz var. Şu ana kadar zararın rakamsal boyutu ulaşmadı. Dolunun etkili olduğu ağaçlardaki ürünler, iç ve dış piyasada iş görmez hale geldi." dedi.