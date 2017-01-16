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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Muş'ta terör operasyonu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:10

MUŞ (AA) - Muş'ta PKK'lı teröristlerce saldırı hazırlığı yapılan kamu kurumlarının çevresinde keşif yaptığı gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Valilik ve bazı kurumların çevresinde gizliden fotoğraf çekimi yaptığı tespit edilen kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Şüpheli A.B, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli A.B, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelinin çektiği fotoğrafları terör örgütüne gönderdiği iddia edildi.

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