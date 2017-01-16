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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Akdeniz meyve sineğine karşı eylem planı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:12

MERSİN (AA) - Mersin'de, tarımsal üretim alanlarında büyük oranda ekonomik kayba neden olan Akdeniz meyve sineğine karşı çeşitli kurumların iş birliğiyle çalışma grubu kurularak, eylem planı hazırlandı.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl tarımsal faaliyetlerin Akdeniz meyve sineği nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Sadece şeftalide yaklaşık 20 bin ton ürün kaybı meydana geldiğini, bunun da ekonomik değerinin 16 milyon lira olduğunu vurgulayan Gökçel, "Akdeniz meyve sineğiyle sadece kimyasal mücadele ile başarı sağlanamamaktadır. Bahçelerde kitlesel yakalama tuzakları ve kısmi yem dal ilaçlaması şeklinde mücadele yapılması halinde başarı oranı yüzde 98’lere ulaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Gökçel, etkin mücadele için sekreteryası odalarınca yürütülen çalışma grubu oluşturulduğunu ve grupta Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ve Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesinden görevlilerin yer aldığını kaydetti.

Çeşitli uygulamalar yapılacağını aktaran Gökçel, şunları kaydetti:

"Çalışma grubunun ilk iki toplantısında özellikle sert çekirdeklilerde yaşanan ekonomik kayıp ve gıda güvenilirliği sorununa karşı 2017 yılında proje yapılması ve kültürel mücadele öncelikli olmak üzere kitlesel yakalama tuzakları ile mücadele ön görülmüş ve bu yönde İl Eylem Planı hazırlanmıştır. Planda, Akdeniz meyve sineği kitlesel yakalama tuzaklarına sert çekirdeklilerde geçici tavsiye alınması, tuzakların kullanımına yönelik olarak proje hazırlanması ve pilot bölgede uygulamanın gerçekleştirilmesi, il genelinde yaygın üretici eğitimlerinin kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi gibi çalışmalar da yapılacak. Bu konuda hazırlanan İl Eylem Planı önümüzdeki günlerde kamu kurumları, özel kurumlar ve sektör paydaşları ile paylaşılacaktır."

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